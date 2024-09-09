На Черкащині знищили "Шахед": через падіння уламків спалахнула пожежа

Росіяни не припиняють атак на Україну. Зокрема, під прицілом ворога проти понеділка, 9 вересня, була Черкащина.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець вранці після обстрілу розповів докладно про атаку та її наслідки. За його словами, застосували загарбники саме дрони типу "Шахед".

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Дрони атакували Черкащину

Як констатував очільник регіону, працювала протиповітряна оборона. Унаслідок падіння одного з уламків безпілотника спалахнула пожежа, яку швидко загасили.

Через падіння уламків загорілась суха трава. Пожежу оперативно ліквідували,

– наголосив Табурець.

Загалом повітряна тривога на Черкащині вночі тривала більш ніж три з половиною години: з 00:02 по 03:40.

Згадаємо, що також вночі 9 вересня росіяни атакували "Шахедами" Київ. Голова КМВА Сергій Попко констатував, що ППО вдалось збити всі безпілотники на підльоті до столиці. За словами посадовця, це уже 5 атака на Київ з початку вересня.

За попередньою інформацією, окупанти запускали БпЛА з території Курської області. Робили це декількома хвилями. Повітряна тривога тривала понад годину.

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Згодом Повітряні сили уточнили, що вдалось збити 6 із 8 дронів, які російська армія запускала по нашій державі. Крім того, було ліквідовано 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.