Роботи на місці ракетного удару в Черкасах тривали усю ніч: моторошні кадри
Джерело:ДСНС України
Після ракетного удару в Черкасах роботи рятувальників тривали всю ніч. Було вивезено 593 тонни сміття.
У ДСНС показали моторошні кадри з місця ракетної атаки. Нагадаємо, що уламки російської ракети потрапили у готель, де постраждали люди.
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У Черкасах всю ніч розбивали завали
Внаслідок ворожої атаки постраждало 11 осіб та 13 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Психологами ДСНС надано допомогу 117 особам.
Рятувальники вивезли 593 тонни сміття. Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають.
Наслідки ворожого обстрілу / фото ДСНС
Рятувальники розбирали завали всю ніч: дивіться відео
Нагадаємо, що 21 вересня внаслідок ракетного удару по Черкасах була зруйнована будівля готелю. Внаслідок цього виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.
У Черкасах завершили рятувально-пошукову операцію
Рятувальна-пошукова операція у Черкасах завершена. На щастя, минулось без загиблих. Станом на ранок 22 вересня у лікарні лишаються шестеро потерпілих: двоє – тяжкі, решта – середньої тяжкості.
Водночас на місці триває ліквідація наслідків російської атаки. Комунальники вже вивезли звідти майже 600 тонн будівельного сміття.
Ракетна атака по Черкасах 21 вересня: все, що відомо
- За даними слідства, 21 вересня близько 5:40 збройні сили Росії атакували Черкаси.
- Ракета влучила в будівлю готелю в центральній частині міста.
- За попередніми даними, внаслідок атаки ворога поранено 11 осіб. Наразі двоє з них госпіталізовані до медичного закладу у тяжкому стані.
- Також було пошкоджено автомобілі, що знаходилися біля об’єкта цивільної інфраструктури.
- Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки воєнного злочину держави-агресора.