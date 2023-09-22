Роботи на місці ракетного удару в Черкасах тривали усю ніч: моторошні кадри

Після ракетного удару в Черкасах роботи рятувальників тривали всю ніч. Було вивезено 593 тонни сміття.

У ДСНС показали моторошні кадри з місця ракетної атаки. Нагадаємо, що уламки російської ракети потрапили у готель, де постраждали люди.

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У Черкасах всю ніч розбивали завали

Внаслідок ворожої атаки постраждало 11 осіб та 13 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано 1 особу. Психологами ДСНС надано допомогу 117 особам.

Рятувальники вивезли 593 тонни сміття. Наразі аварійно-рятувальні роботи тривають.

Наслідки ворожого обстрілу / фото ДСНС

Рятувальники розбирали завали всю ніч: дивіться відео

Нагадаємо, що 21 вересня внаслідок ракетного удару по Черкасах була зруйнована будівля готелю. Внаслідок цього виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.

У Черкасах завершили рятувально-пошукову операцію

Рятувальна-пошукова операція у Черкасах завершена. На щастя, минулось без загиблих. Станом на ранок 22 вересня у лікарні лишаються шестеро потерпілих: двоє – тяжкі, решта – середньої тяжкості.

Водночас на місці триває ліквідація наслідків російської атаки. Комунальники вже вивезли звідти майже 600 тонн будівельного сміття.

Ракетна атака по Черкасах 21 вересня: все, що відомо