Спалахнули пожежі, є постраждалі, – ОВА про атаку "Шахедів" у Чернігові

У ніч проти 3 вересня окупанти атакували Чернігів дронами-камікадзе типу "Шахед". Внаслідок падіння збитих БпЛА спалахнули пожежі на околицях міста.

Вибухи в Чернігові лунали близько о 00:30. Журналісти Суспільного повідомляли, що працювали системи ППО.

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У Чернігові спалахнули пожежі

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус повідомив, що ночі поряд із містом працювала ППО. Українські захисники збили ворожі дрони, однак через падіння уламків спалахнули пожежі.

Так, загоряння зафіксували у нежитлових, непромислових будівлях на околицях Чернігова. Окрім того, відомо про поранених. Щонайменше двоє людей отримали легкі поранення, але за допомогою до медиків не звертались.

До слова, ворожі "Шахеди" збивали й на Сумщині. Як повідомили в ОВА, уночі 3 вересня у небі над Сумщиною силами протиповітряної оборони області знищено 3 ударних БпЛА.

Загалом у ніч проти 3 вересня російські загарбники випустили по території України 35 дронів-камікадзе типу "Шахед". Ворог традиційно атакував з території тимчасово окупованого Криму та Курської області. Сили ППО протягом кількох годин знищували російські БпЛА. Так, сили ППО збили 27 "Шахедів", ще 6 – локаційно втрачені, 2 – повернулися в Бєлгородську область та окуповані території Донеччини.