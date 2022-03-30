На Чернігівщині в Ічнянському районі заборонили рух між населеними пунктами

Наразі рух в межах Ічнянської міської об'єднаної територіальної громади повністю перекритий. Зокрема, забороняється рух між населеними пунктами громади.

Про це 30 березня проінформувала Ічнянська міська рада. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційній сторінці відомства близько 13:00.

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Про що повідомили органи місцевої влади

У повідомленні від Ічнянської міської ради йдеться про заборону руху між населеними пунктами громади. У тому числі містянам рекомендують не здійснювати рух з міста в усіх напрямках.

Також обмежте будь-яке своє пересування, залишайтеся вдома та будьте обережними,

– йдеться у повідомленні.

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