Полагодили: на Чернігівщині усунули несправності з радіо та телебаченням

У Чернігівській області були проблеми з телебаченням та радіо. Проте вранці 5 березня мовник повідомив, що "Чернігівська хвиля" та телеканал "UA:Чернігів" вже працюють.

Місцевих жителів повідомили, що оповіщення повернули. Усі технічні неполадки вдалось усунути.

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Неполадки усунули

Раніше чернігівцям та жителям області порадили стежити за сторінкою голови Чернігівської ОВА в телеграм В'ячеслава Чауса. Також можна користуватись офіційними джерелами в телеграм, вайбер та фейсбуці.

Чернігівська область – під обстрілом окупантів

Зазначимо, що Чернігівщина героїчно протистоїть ворогу. Окупанти постійно обстрілюють населені пункти регіону. Росіяни б'ють по житлових будинках та цивільній інфраструктурі.

Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус закликав цивільне населення старатись перебувати в укриттях та не наражати своє життя на небезпеку.



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