На Чернігівщині з-під завалів будинку культури дістали тіло працівниці

Російські військові обстріляли Чернігівщину. Ворог влучив у будинок культури. На жаль, з-під завалів дістали тіло жінки, яка в ньому працювала.

Відповідною інформацією поділився глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, рятувально-пошукові роботи на місці влучання тривають.

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Розбір завалів триває

Триває розбір завалів. Виявлено тіло жінки, працівниці будинку культури. На місці працює ДСНС,

– зазначив Чаус.

Він підкреслив, що Росія – терорист, і що терористів "треба знищувати".

Зазначимо, що росіяни атакували Чернігівську область 21 липня. Внаслідок цього пошкоджень зазнав будинок культури.

Про ракетну атаку повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус близько 11:15. Невдовзі в ОК "Північ" поділилися деталями, відомими на той момент.

Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури,

– зазначили в ОК "Північ".

Повітряну тривогу у Чернігівській області оголошували близько 10:23. Зауважимо, що відбій оголосили о 12:28. За той час росіяни атакували як з Півночі, так і з акваторії Чорного моря.

Зранку Росія атакувала Одеську область

Слід зазначити, що російські загарбники продовжують бити по Одещині. Вороги випустили 21 липня крилаті ракети по регіону. На жаль, не минулося без прильотів.

Вороги випустили 21 липня крилаті ракети по регіону. На жаль, не минулося без прильотів. За наявною інформацією, ворог по Білгород-Дністровському районі випустив 7 крилатих ракет різного класу. Відомо, що пошкоджений об'єкт інфраструктури.

В Одеській ОВА зазначили, що мовиться про важливий об'єкт інфраструктури. Там теж додали, що ворог б'є по регіону не лише вночі, а й удень.

Наголошуємо, що ворог надзвичайно підступний. Останнім часом російські загарбники використовують комбіновані схеми ракетних і дронових ударів. Ваша задача у таких випадках –Це може врятувати вам життя. Тож, не ігноруйте повітряну тривогу.