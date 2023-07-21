На Чернігівщині з-під завалів будинку культури дістали тіло працівниці
Джерело:В'ячеслав Чаус
Російські військові обстріляли Чернігівщину. Ворог влучив у будинок культури. На жаль, з-під завалів дістали тіло жінки, яка в ньому працювала.
Відповідною інформацією поділився глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, рятувально-пошукові роботи на місці влучання тривають.
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Розбір завалів триває
Триває розбір завалів. Виявлено тіло жінки, працівниці будинку культури. На місці працює ДСНС,
– зазначив Чаус.
Він підкреслив, що Росія – терорист, і що терористів "треба знищувати".
Зазначимо, що росіяни атакували Чернігівську область 21 липня. Внаслідок цього пошкоджень зазнав будинок культури.
Про ракетну атаку повідомив глава ОВА В'ячеслав Чаус близько 11:15. Невдовзі в ОК "Північ" поділилися деталями, відомими на той момент.
Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури,
– зазначили в ОК "Північ".
Повітряну тривогу у Чернігівській області оголошували близько 10:23. Зауважимо, що відбій оголосили о 12:28. За той час росіяни атакували як з Півночі, так і з акваторії Чорного моря.
Зранку Росія атакувала Одеську область
- Слід зазначити, що російські загарбники продовжують бити по Одещині. Вороги випустили 21 липня крилаті ракети по регіону. На жаль, не минулося без прильотів.
- За наявною інформацією, ворог по Білгород-Дністровському районі випустив 7 крилатих ракет різного класу. Відомо, що пошкоджений об'єкт інфраструктури.
- В Одеській ОВА зазначили, що мовиться про важливий об'єкт інфраструктури. Там теж додали, що ворог б'є по регіону не лише вночі, а й удень.