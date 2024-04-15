На прикордонні Чернігівщини підірвався автомобіль РЕМ: є постраждалі
15 квітня 2024, 10:32Читать новость на русском
Вранці 15 квітня на прикордонні Чернігівської області підірвався автомобіль району електромереж. Постраждали двоє працівників.
Людей ушпиталили. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає 24 Канал.
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Постраждалих ушпиталили
Чаус розповів, що сьогодні близько 06:00 у прикордонній громаді Чернігівського району на вибуховому пристрої підірвався автомобіль РЕМ.
Двох працівників госпіталізовано,
– написав посадовець.
Також закликав бути пильними, зокрема, на прикордонні.
У Чернігівській області на міні підірвалися поліцейські
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