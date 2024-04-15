На прикордонні Чернігівщини підірвався автомобіль РЕМ: є постраждалі

Вранці 15 квітня на прикордонні Чернігівської області підірвався автомобіль району електромереж. Постраждали двоє працівників.

Людей ушпиталили. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає 24 Канал.

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Постраждалих ушпиталили

Чаус розповів, що сьогодні близько 06:00 у прикордонній громаді Чернігівського району на вибуховому пристрої підірвався автомобіль РЕМ.

Двох працівників госпіталізовано,

– написав посадовець.

Також закликав бути пильними, зокрема, на прикордонні.

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