Ще одна дитина загинула: з'явились нові деталі моторошної ДТП з потягом на Чернігівщині

На Чернігівщині авто виїхало на залізничну колію та потрапило під потяг. З’явились нові моторошні деталі трагедії.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб. Попередньо відомо, що водій авто проігнорував заборонені сигнали.

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Нові деталі трагічної аварії на Чернігівщині

За попередніми даними, водій машини рухався в напрямку Ніжина через залізничний переїзд, який обладнаний світловою, звуковою сигналізацією та дорожніми знаками.

Однак водій проігнорував заборонені сигнали і рушив через переїзд. Унаслідок цього автівка зіткнулась з електропоїздом сполученням Чернігів – Ніжин.

Згодом стало відомо, що в лікарні померла 3-річна дівчинка, яка разом з батьками та 8-річною сестрою потрапила в аварію.

Наразі слідчі збирають матеріали про ДТП. Також було призначено експертизи.

Наслідки аварії на Чернігівщині / фото поліції

Нагадаємо, що раніше в Укрзалізниці розповіли, що ця аварія сталася на перегоні Муравійка – Бориса Олійника у Чернігівській області. Автомобіль зіткнувся з приміським поїздом, що прямував за маршрутом Чернігів – Ніжин. Унаслідок інциденту смертельно травмувало чоловіка, жінку і дитину, які перебували в автомобілі на момент аварії.

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