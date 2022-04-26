На Чернігівщині пройдуть військові навчання: місцевих просять не панікувати через постріли

У Чернігівські області мають намір провести військові навчання Збройних Сил України. Громадян закликати зберігати спокій і не панікувати через звуки пострілів.

Відпрацювання відбудуться протягом двох діб, 26 – 27 квітня. Про це повідомили у Корюківській РВА.

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На території Менської територіальної громади будуть проходити військові навчання ЗСУ,

– зазначили у районні військовій адміністрації.

Відтак, місцевих жителів закликали не панікувати та зберігати спокій, якщо буде чутно звуки пострілів.

Нагадаємо, зі слів Олександра Мотузяника, у Міноборони наразі не бачать ознак того, що росіяни найближчим часом знову наступатимуть на Житомирщину, Київщину, Чернігівщину та Сумщину.

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