На Чернігівщині трактор наїхав на вибуховий пристрій, водій загинув
Джерело:ДСНС України
Проводячи польові роботи на Чернігівщині, тракторист наїхав на вибуховий пристрій. Водія не вдалося врятувати.
Відомо. що повідомлення про вибух на лінію 101 надійшло 23 травня о 17:34. При цьому вказувалося на поле біля села Киїнка Чернігівського району.
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Там виявили водія трактора, який під час проведення польових робіт наїхав на вибуховий пристрій. Його у важкому стані каретою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до лікарні. Проте від отриманих травм чоловік помер.
Дивіться світлини з місця вибуху від ДСНС:
Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів та виявили ще 1 протитанкову міну ТМ-62М.
"Памятайте! Проїзд необстеженими польовими, лісовими дорогами або ділянками може коштувати вам життя", – акцентували у ДСНС України.
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