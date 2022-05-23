На Чернігівщині трактор наїхав на вибуховий пристрій, водій загинув

Проводячи польові роботи на Чернігівщині, тракторист наїхав на вибуховий пристрій. Водія не вдалося врятувати.

Відомо. що повідомлення про вибух на лінію 101 надійшло 23 травня о 17:34. При цьому вказувалося на поле біля села Киїнка Чернігівського району.

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Там виявили водія трактора, який під час проведення польових робіт наїхав на вибуховий пристрій. Його у важкому стані каретою швидкої медичної допомоги було госпіталізовано до лікарні. Проте від отриманих травм чоловік помер.

Дивіться світлини з місця вибуху від ДСНС:

Піротехніки ДСНС разом з вибухотехніками Національної поліції перевірили прилеглу місцевість на наявність інших вибухонебезпечних предметів та виявили ще 1 протитанкову міну ТМ-62М.

"Памятайте! Проїзд необстеженими польовими, лісовими дорогами або ділянками може коштувати вам життя", – акцентували у ДСНС України.

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