На Чернігівщині заборонили збирати залишки російської техніки на металобрухт

Відповідне розпорядження очільника обласної держадміністрації В'ячеслав Чауса було видано 30 березня.

За словами Чауса, заборона необхідна, аби краще задокументувати акти агресії та злочини російських військових проти українців та їхніх домівок.

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Чаус закликав містян проявляти обережність та відмовитися від наближення до військової техніки та брухту.

На території Чернігівської області забороняється збирання, заготівля та здійснення операцій з металобрухтом, що утворився внаслідок знищення або пошкодження будь-якої військової техніки та її елементів,

– йдеться у розпорядженні № 121 від 30 березня.

Нові правила наберуть чинності 31 березня.

У МВС розповіли, як поводитися зі снарядами

Раніше МВС опублікувало правила поводження із "трофейною" технікою окупанта. У міністерстві наголосили, що будь-які снаряди дуже небезпечні, тому не варто до них наближатися. Також МВС радить не підбирати незнайомі предмети.

Забороняється:

наближатися до вибухонебезпечного предмета;

пересувати його або брати до рук;

розбирати, кидати, бити по ньому;

розпалювати поряд багаття або кидати в нього предмет;

приносити вибухонебезпечний предмет додому.

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