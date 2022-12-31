Чернігівські прикордонники отримали бойові броньовані автомобілі Roshel: потужні фото

Чернігівські прикордонники отримали бойові броньовані автомобілі марки Roshel. Такі машини поставляють в Україну як допомогу від міжнародних партнерів.

Станом на початок грудня нашим захисникам передали вже сотню таких канадських автівок. Ці ж автомобілі відправляться для виконання завдань вже сьогодні, 30 грудня. Тест-драйв їм вже влаштували чернігівські прикордонники.

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Наші військові уже встигли поділитись враженнями від отриманої допомоги.

Досить непоганий автомобіль, маневрений. Навіть якщо порівняти з "Козаком", навіть трошки кращий. Вага його 8 тонн. Колеса мають "докатки" всередині, навіть якщо проб'ється, вона зможе продовжити рух. Чудовий автомобіль, буде використовуватись прикордонними нарядами для охорони наших рубежів. Він повністю броньований,

– зазначив офіцер автомобільної та бронетанкової служби 105 прикордонного загону Кирило.



Прикордонники отримали автомобілі марки Roshel / Фото Суспільне

Військовий також зазначив, що автомобіль ймовірно витримує великокаліберну стрілецьку зброю, а також фугасні снаряди.



Вигляд бойового авто в середині / Фото Суспільне

Автомобіль "продуманий"

За словами Кирила, салон досить просторий – місця вистачить навіть військовослужбовцям в повному бойовому комплекті. Також є можливість швидко покинути авто в разі потреби.

Водії їх вже отримали й будуть вибувати до пунктів дислокації, де і будуть використовувати за призначенням. Автомобіль продуманий. Не на абияк зроблений, а продуманий для перевезення персоналу. Для військових – це те, що треба,

– додав військовий.



Всього Україна отримала уже близько сотні таких авто / Фото Суспільне

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