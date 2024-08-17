Окупанти продовжують тероризувати "Шахедами": під ударом Чернігівщина

В Україні вночі 17 серпня триває повітряна тривога через загрозу "Шахедів". Повідомляють про вибухи на Чернігівщині.

За даними моніторингових спільнот, на Чернігівщину залетів "Шахед" з Київщини. В області по ньому працювала ППО, повідомляє 24 Канал.

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На Чернігівщині лунають вибухи

Наразі немає офіційної інформації про вибухи на Чернігівщині та їхні наслідки. Також не відомо, чи вдалося збити ворожий БпЛА. Не повідомляли й про точну кількість "Шахедів" у небі над областю.

За останніми даними, дрон-камікадзе з Чернігівщини полетів у бік Черкас.

Зауважимо, що Черкащина вже була сьогодні під атакою "Шахедів". Там також працювала ППО.

Окрім Черкащини, вибухи в ніч проти 17 серпня лунали ще й на Київщині та в Сумах.