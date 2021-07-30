У Чернігові провели репетицію військового параду до Дня Незалежності: фото
30 липня 2021 , 15:00Читать новость на русском
Джерело:"Сьогодні"
У Чернігові провели репетицію військового параду до Дня Незалежності України. Участь в урочистостях взяли 400 одиниць військової техніки.
Репетицію параду провели на території аеродрому "Півці". Участь у дійстві взяли військові ЗСУ, Нацгвардія, прикордонники, поліцейські та рятувальники.
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Серед сотень одиниць техніки були танки та позашляховики ДСНС. Окрім того, військові продемонстрували бронеавтомобілі українського виробництва.
Репетиція параду до Дня Незалежності / Скриншоти 24 каналу
День Незалежності у 2021: головне
- Кабінет Міністрів України ще 8 червня затвердив план святкових заходів з нагоди Дня Незалежності.
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- На території Михайлівської площі та Володимирського проїзду відбудеться статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки сил безпеки й оборони.
- На Дніпрі проведуть повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.
- Також на святкування Дня Незалежності у 2021 році в Україну вперше за 311 років привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика. Усі охочі зможуть побачити цінність у Софійському Соборі.