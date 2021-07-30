У Чернігові провели репетицію військового параду до Дня Незалежності: фото

30 липня 2021 , 15:00
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Джерело:

"Сьогодні"

У Чернігові провели репетицію військового параду до Дня Незалежності України. Участь в урочистостях взяли 400 одиниць військової техніки.

Репетицію параду провели на території аеродрому "Півці". Участь у дійстві взяли військові ЗСУ, Нацгвардія, прикордонники, поліцейські та рятувальники.

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Серед сотень одиниць техніки були танки та позашляховики ДСНС. Окрім того, військові продемонстрували бронеавтомобілі українського виробництва.

Репетиція параду до Дня Незалежності / Скриншоти 24 каналу

День Незалежності у 2021: головне

  • Кабінет Міністрів України ще 8 червня затвердив план святкових заходів з нагоди Дня Незалежності. 
  • У Києві 24 серпня проведуть урочистий концерт і військовий парад. Зокрема, запланували проліт авіації у складі повітряної колони сил безпеки й оборони, а також – збройних сил країн-партнерів.
  • На території Михайлівської площі та Володимирського проїзду відбудеться статичний показ сучасних зразків озброєння і техніки сил безпеки й оборони.
  • На Дніпрі проведуть повітряний і морський показ озброєння та військової техніки.
  • Також на святкування Дня Незалежності у 2021 році в Україну вперше за 311 років привезуть оригінал Конституції Пилипа Орлика. Усі охочі зможуть побачити цінність у Софійському Соборі.
Автор: Мар'яна Бекало