Ченці УПЦ МП вивезли без дозволу мощі трьох святих з церкви у Чернігові: гучний скандал
Джерело:MYNIZHYN
Священники УПЦ МП вчинили свавілля у Чернігові. Вони вже докотилися до того, що вивезли мощі трьох святих із Троїцького собору.
У Московському патріархаті проігнорували усі правила. Тепер цим інцидентом займатиметься обласна військова адміністрація.
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У Чернігові священники УПЦ МП вивезли мощі трьох святих
Так, із Троїцького собору зникли мощі трьох чернігівських святителів: Феодосія Чернігівського, преподобного Лаврентія та Філарета Гумілевського. Як виявилось, їх незаконно вивезли священники УПЦ МП.
Так, ченці Московського патріархату проігнорували заповідник "Чернігів стародавній", а лише попросили "благословення" та передати мощі митрополита Амвросія – це нібито "для молитви та духовного поклоніння".
Зазначається, що мощі трьох святих належать Державному музейному фонду України. Їхнє переміщення потрібно погоджувати з заповідником "Чернігів стародавній".
Наразі митрополита Амвросія закликали повернути мощі трьох святих до Троїцького собору. А Чернігівську ОВА попросили сприяти поверненню.
Скандали з УПЦ МП
- Раніше одна з вірянок УПЦ МП цинічно заявила, що всі ми "руські". Також вона звинуватила Україну у початку війни.
- Один з прихильників УПЦ МП також звинуватив українську владу у війні. Чоловік назвав усіх "безбожниками".
- Нещодавно Паша "Мерседес" вибухнув погрозами та прокльонами українській владі.
- Також він заявив, що ченці УПЦ МП не залишать територію Києво-Печерської Лаври, попри припинення договору оренди.
- Окрім цього, Паша "Мерседес" почав погрожувати журналістам побиттям палкою.
- Також на території Лаври священник УПЦ МП штовхнув журналістку Суспільного, коли вона намагалась поставити запитання митрополиту Павлу. Зараз знімальна група Суспільного пише заяву в поліцію. На місці працює слідчо-оперативна група.