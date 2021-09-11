У Чернігові зайнялось кафе: є потерпілий

У Чернігові сталась пожежа у одному з кафе. Від вогню постраждав 18-річний юнак, його доправили до лікарні.

Пожежа виникла о 21:20 у приміщенні кафе "Буба". Заклад розташований на першому поверсі чотириповерхової будівлі.

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Вогонь знищив обладнання у закладі

Вогонь знищив 5 квадратних метрів вентиляційного обладнання та пошкодив ще 10: побутову техніку, майно, пожежну та охоронну сигналізацію.

У лікарні чоловік з опіками дихальних шляхів

Поки що причини займання не повідомляють. Такоє невідомо, на яку суму збитків завдав вогонь. У лікарні через пожежу опинився чоловік 2003 року народження. У нього опіки верхніх дихальних шляхів.

Коротко про останні великі пожежі в Україні:

10 вересня у Києві сталась пожежа у багатоповерхівці. Загинула одна людина.

За день до цього теж у столиці сталось займання у гуртожитку КНЕУ. Пошкоджені меблі та речі.

На Закарпатті спалахнула пожежа у будинку готельного типу. Вогнеборцям вдалось врятувати чоловіка.

8 вересня не бракувало рятувальникам роботи і в курортній Затоці: там горіла база відпочинку.

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