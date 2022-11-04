Чернишов став новим керівником "Нафтогазу"

Олексія Чернишова призначили новим головою правління "Нафтогазу". Перед цим його звільнили з посади очільника Міністерства розвитку громад.

Відповідну інформацію повідомив Кабінет Міністрів України 4 листопада. Розпорядження датоване ще 3 листопада. Саме тоді про призначення Чернишова вже писали ЗМІ.

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Кабмін призначив голову правління "Нафтогазу"

Кабінет Міністрів України вирішив призначити Олексія Чернишова головою правління акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Розпорядження про призначення ексміністра в "Нафтогазі" набуває чинності 4 листопада 2022 року.

Кабмін також призначив виконуючого обов'язки Мінрегіону

Після того, як уряд Дениса Шмигаля призначив Олексія Чернишова на нову посаду, виконуючим обов'язки очільника Міністерства розвитку громад та територій України став Василь Лозинський.

До цього посадовець працював першим заступником міністра розвитку громад та територій України.



Уряд призначив Чернишова та Лозинського на нові посади / Скриншот Антона Геращенка

Попередньо відомо, що Міністерство розвитку громад і територій планують об'єднати з Мінінфраструктури. Після цього очільника Міністерства інфраструктури України Олексія Кубракова хочуть підвищити до віцепрем'єра.

Що відомо про призначення Чернишова: важливі деталі

1 листопада 2022 року Кабінет Міністрів звільнив Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Вітренко ще пропрацював до 3 листопада.

Офіційно причин звільнення посадовця не назвали. Проте аналітик Юрій Щедрін припустив, що це могло трапитись через конфлікт з прем'єром Денисом Шмигалем, або через те, що Юрій Вітренко не хоче бути відповідальним за опалювальний сезон.

Про ймовірне призначення Олексія Чернишова на посаду глави "Нафтогазу" стало відомо ще 1 листопада. Вже 3 листопада Чернишова звільнили з посади міністра.

Однак Національне агентство з питань запобігання корупції 3 листопада закликало не призначати Чернишова на посаду в "Нафтогазі", адже це незаконно.

Глава НАЗК Олександр Новіков у листі до прем'єра пояснив, що Кабмін, членом якого є Олексій Чернишов, виконує функції загальних зборів та наглядової ради "Нафтогазу". А закон про запобігання корупції забороняє чиновникам та держслужбовцям влаштовуватися на роботу в компанії, які підпадали під їхній контроль чи нагляд.

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