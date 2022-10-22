У Чернівецькій області літак ЗСУ збив ракету
Джерело:Руслан Запаранюк
Росія вранці 22 жовтня завдала чергового масованого ракетного удару по Україні. Під час нього у Чернівецькій області літак ЗСУ збив ракету ворога у повітрі.
Російські загарбники продовжують тероризувати Україну ракетними ударами, про які попереджала повітряна тривога. Влучання одного зі снарядів ворога вдалося запобігти на Буковині вранці 22 жовтня.
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Ракета впала в озеро
Про це повідомив глава Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк. Він зазначив, що ворожий снаряд літак ЗСУ збив над Дністровським районом. Відомо, що вона впала в озеро. На щастя, минулося без жертв і руйнувань.
Глава ОВА підкреслив, що повітряна тривога триває. Тож він попрохав залишатися в укриттях, не ризикуючи власними життями.
Зауважимо, що цього разу ворог вкотре завдав масованого ракетного удару. А почалося все з повітряної тривоги, яка об 06:59 пролунала у Харківській, Полтавській, Сумській, а також Чернігівській областях. Повністю ж карта сирен "почервоніла" об 07:55, коли про ризик ракетного удару сповістили жителів Рівненської області.
Вибухи пролунали на Заході України
- Мер Хмельницького Олександр Симчишин повідомив про вибухи. Він пообіцяв невдовзі поділитися додатковими відомостями щодо цього. У деяких районах обласного центра зникло світло, зазначають містяни.
- Таке ж повідомлення надійшло від мера Луцька Ігоря Поліщука. Водночас у місцевих телеграм-каналах розповідають, що над містом здійнявся дим. Також відомо про перебої з постачанням електроенергії.
- Вибухи пролунали й на Рівненщині. Кореспонденти Суспільного зазначають, що про перебої зі світлом повідомили містяни. Про наявність загроз попередив мер міста Олександр Третяк. Він також попрохав не покидати сховища.
- Стало відомо і про вибухи у Ковелі, що на Волині. Міський голова Ігор Чайка закликав не знімати на фото та відео роботу ППО, а також наслідки атаки ворога. Крім того, попрохав зарядити пристрої та зробити запаси води.
- Додамо, що на Львівщині теж чули вибухи. Максим Козицький, глава ОВА, підкреслив, що це була робота ППО.
- Мер Тернополя Сергій Надал попередив жителів міста про можливі аварійні відімкнення електроенергії. Вони, наголосив очільник міської ради, пов'язані з проблемами у постачанні світла у сусідніх областях.
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