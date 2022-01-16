У Чернівцях трапився вибух у будинку: постраждали люди

16 січня 2022 , 21:17
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Джерело:

"Молодий буковинець"

У Чернівцях в житловому будинку вибухнув газ. Згідно з попередніми повідомленнями, двоє людей постраждали.

Вибух пролунав орієнтовно о 19:17 16 січня. Відомо, що він трапився на вулиці Шептицького 15. 

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У Чернівцях у житловому будинку вибухнув газ

Газ вибухнув на третьому поверсі будинку. Є потерпілі, їх, за попередніми даними, двоє,
– мовиться у повідомленні.  

Інформацію про інцидент виданню підтвердила патрульна поліція. Попередньо відомо, що:

  • правоохоронці забезпечують охорону;
  • на місці працює швидка допомога та пожежники;
  • евакуювали всіх мешканців будинку.


У Чернівцях трапився вибух в будинку / Фото патрульної поліції

За даними "Суспільного", у лікарню доправили чоловіка та жінку з опіками обличчя та рук. Про виданню розповіли у приймальному відділенні лікарні швидкої допомоги.

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Автор: Діана Квасневська