Червона зона у Херсоні: на зупинках черги, водії бастують

У Херсоні через введення обмежень червоної карантинної зони може початися транспортний колапс. Маршрутники відмовляються виходити на рейс, пояснюючи це невигодою.

Місцеві ЗМІ повідомляють про те, що на зупинках вранці 18 жовтня утворилися натовпи. Вони із 7 ранку намагалися виїхати на роботу, однак маршруток на рейсах бракувало, аби забрати всіх.

Зверніть увагу Зони карантину в Україні: де уже ввели червону, а де залишається жовта

У Херсоні черги на зупинках

Через введення червоної зони, у громадському транспорті Херсона можуть їздити лише люди на сидячих місцях. Відтак маршрутники заявили про невигідність перевезень.

Перевізники просто не вийшли на роботу, мотивуючи свої дії подорожчанням газу і штрафами за переповнені автобуси від поліції.



Черга на зупинці у Херсоні / Фото "Мосту"

Маршрутники бояться штрафів і цін на газ

За словами радника мера Юрія Стельмашенко, маршрутники посилаються на ризик отримати величезний штраф і відсутність вигоди від перевезень.

Оскільки витрати через ціну на газ зросли, а кількість пасажирів обмежена,

– розповів Стельмашенко.

Він додав, що влада працює, аби збільшити кількість рейсів для комунального транспорту. Так хочуть максимально збільшити рейси комунальних тролейбусів.

До того ж ведуть переговори із патрульною поліцією щодо можливості введення неповного обмеження. Так, розглядають варіант заповнення салону стоячими пасажирами від кількості сидячих на +50%.

Люди їздять без масок

Тим часом депутатка Херсонської міської ради Оксана Пагомій у фейсбуці заявила, що правил карантину під час перевезень не дотримуються. За її словами, у комунальній маршрутці №14 із 17 пасажирів лише троє були у масках.

Локдаун у Херсонській області: головне