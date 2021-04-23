Червона зона незабаром може зменшитись удвічі: у Києва та Київщини є шанси потрапити у жовту

В Україні незабаром кількість "червоних" областей може зменшити удвічі. За словами міністра Кабінету міністрів, з переліку з найжорсткішими обмеженнями можуть вийти одразу 6 регіонів. Серед потенційних – Київ та Київська область.

Про це Немчінов повідомив в ефірі одного з українських телеканалів. Проте все залежатиме від того, як жителі цих регіонів дотримуватимуться карантинних обмежень.

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До 6 регіонів можуть перейти у жовту зону

Щодо регіонів. МОЗ прогнозує, що найближчим часом до 6 регіонів можуть вийти з "червоної" зони. Зокрема, в тому числі, це Київський регіон, в цілому – це Київ і Київська область,

– сказав Немчінов.

Як повідомляє "РБК-Україна", в Київській школі економіки прогнозували, що великі шанси вийти з "червоного" списку мають Львівська, Київська, Одеська, Запорізька, Полтавська області та Київ.

Які регіони наразі перебувають у червоній зоні

місто Київ

Київська область,

Житомирська,

Одеська,

Сумська,

Миколаївська,

Львівська,

Запорізька,

Чернігівська,

Хмельницька,

Харківська,

Полтавська області.

Уряд продовжив карантин до 30 червня

22 квітня у жовту зону з червоної п ерейшла Чернівецька область . Раніше це зробили Івано-Франківщина та Закарпаття.

Зазначимо, що уряд ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин в Україні до 30 червня. У цей час також діятиме режим надзвичайної ситуації. Проте не виключено, що і після 30 червня дію карантину продовжать.

Правила адаптивного карантину / Інфографіка 24 каналу