Бо Путін "усвідомлює силу НАТО": Столтенберг заявив, що не вірить у "червоні лінії" Кремля
Джерело:The Times
Генсек НАТО Єнс Столтенберг скептично ставиться до погроз російського диктатора Владіміра Путіна стосовно дискусій щодо дозволу Україні бити по Росії далекобійною зброєю.
Таку тезу він озвучив в інтерв’ю The Times. Поки ще чинний Генеральний секретар нагадав про усі попередні балачки глави Кремля, які той так і не реалізував.
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Столтенберг не вірить у червоні лінії Путіна
Єнс Столтенберг зауважив, що в разі дозволу Україні бити по цілях у Росії далекобійними західними ракетами "неправильно говорити, що союзники Північноатлантичного альянсу стануть стороною конфлікту".
За його словами, КНДР та Іран надають значну військову підтримку і постачають ракети, безпілотники до Росії, не стаючи при цьому безпосередньою стороною конфлікту. Генсек також відкинув попередження про те, що такий дозвіл буде червоною лінією, яка поставить Росію "у стан війни" з НАТО.
Він (Путін – 24 Канал) і раніше оголошував багато червоних ліній, і він не пішов на ескалацію, що також означало б безпосереднє залучення союзників по НАТО до конфлікту. Він не зробив цього, тому що усвідомлює, що НАТО є найсильнішим військовим альянсом у світі,
– заявив Столтенберг.
На його думку, диктатор усвідомлює й той факт, що ядерну війну не можна виграти й не слід її вести, і в Альянсі "неодноразово давали йому це зрозуміти".
Нагадаємо, нещодавно Путін сказав, якщо Захід дозволить Україні бити вглиб Росії – це нібито "суттєво змінить саму суть і природу конфлікту". За його словами, відповідне рішення означатиме, що країни НАТО, зокрема США та європейські країни, вступили у війну з Росією.