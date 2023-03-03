Червоний хрест постачає "гуманітарку" російській армії в Маріуполі, – мерія

Міжнародний Червоний хрест забезпечує “гуманітаркою” окупантів в Маріупольському районі. При цьому працює він там систематично.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він пригадав останній випадок, коли Міжнародний Червоний хрест привіз оргтехніку та компʼютери, назвавши це "гуманітарною допомогою", що фактично – гуманітарна допомога окупаційним органам влади.

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Андрющенко зазначив, що організація забезпечує так звану "службу дітей". Саме вона щодня сприяє викраденню українських дітей, розлучення українських сімей. "Давайте їх забезпечувати оргтехнікою, щоб їм було це робити набагато простіше, аби вони могли вести бази даних, які їм для цього потрібні", – прокоментував радник мера Маріуполя.

Давайте вже Червоний Хрест перестане ховатися, співпрацюючи з Росії, й почне напряму постачати дрони, наприклад, на передову. Для того, щоб також комусь "допомогти. Це можна обернути в будь-яку обгортку й сказати, що таким чином "ми допомагаємо зменшити втрати та страждання цивільного населення", чому б і ні,

– сказав Петро Андрющенко.

"Це найбільша гуманітарна організація у світі, це найбільші донати у світі. Це гроші, які мали б йти всім країнам, які дійсно страждають від війни. В нашому випадку велика частина цих грошей, принаймні та частина міжнародного Червоного Хреста, яка працює в Росії, – йде на потреби окупантів. Як це має вкластися в якісь розуміння гуманітарної місії, як на це дивиться ООН, яке фактично курує міжнародний Червоний хрест, – я не розумію", – наголосив Андрющенко.

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За його словами, такі дії Міжнародного Червоного Хреста постійні, а не якась разова акція. Це відбувається, як на окупованій території навколо Маріуполя, так й безпосередньо в самому місті. Окупаційна влада міста публікує про це повідомлення й фотографії в пабліках. Таким чином зʼявляються офіційні докази того, що Червоний хрест фактично забезпечує окупаційні органи влади.

Радник мера Маріуполя наголосив, що це не їжа, яку віддадуть людям, не вода, не зимові речі, не обігрівачі. Це оргтехніка на потреби окупаційної влади.

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