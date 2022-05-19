Червоний Хрест відвідав бійців, які вийшли з "Азовсталі": перевірили умови утримання

Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста протягом 18 – 19 травня відвідали частину українських військових, які вийшли із заводу "Азовсталь".

Візит відбувався на окупованих територіях. Відвідали поранених та непоранених військових. Цю інформацію 24 каналу підтвердив речник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Олександр Власенко.

Важливо У Міноборони прокоментували цинічні наміри Росії визнати "Азов" терористами

Червоний Хрест перевірив, в яких умовах утримують військових. МКЧХ фіксує це, адже якщо умови утримання будуть неналежними, організація має право вимагати покращити їх.

Однак подробиці про утримання захисників Власенко не може розповідати, оскільки візит мав конфіденційний характер.

Реєстрація військових

Делегація реєструвала усіх охочих українських захисників, які хотіли. До слова, процес реєстрації передбачає заповнення форми з особистими даними. Там вказують ім'я, дату народження та найближчого родича.

Завдяки цій інформації Червоний Хрест допомагає бійцям підтримувати зв'язок зі своїми сім'ями. Під час візиту працівники зібрали у військових повідомлення для їхніх родичів. Українські захисники в записках передали рідним інформацію про себе.

Згідно з Женевськими конвенціями 1949 року представники Червоного Хреста повинні мати негайний доступ до всіх військовополонених у всіх місцях їх утримання.

Евакуація захисників Маріуполя з "Азовсталі: коротко

Україна 16 травня розпочала процедуру евакуації українських військових із заводу "Азовсталь". Спочатку 53 важкопоранених евакуювали до лікарні у тимчасово окупований Новоазовськ. Там їм зобов'язані надати медичну допомогу. Ще 211 українських захисників вдалося вивезти гуманітарний коридор до Оленівки.

Згодом у ЗМІ з'явилась інформація, що з "Азовсталі" виїхали ще принаймні 7 автобусів з українськими військовими. Однак про точну кількість бійців українська сторона поки не говорила.

Далі українських бійців повинні обміняти на російських військовополонених. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук підкреслила, що воїнів неодмінно повернуть на підконтрольні Україні території.

У Генштабі ЗСУ наголосили, що Маріупольський гарнізон повністю виконав наказ, оскільки понад 80 днів військові перетягували на себе переважаючі сили противника.

Дивіться також – Не ведіться на провокації! Дозвольте повернути азовців своїм сім’ям, – військовий експерт: