У червоній зоні залишились лише 2 області: які саме
Джерело:МОЗ
Станом на 26 грудня більшість регіонів України перебувають у жовтій зоні. Лише Волинська та Запорізька області залишились в "червоному переліку".
Згідно з даними МОЗ, у цих регіонах показники теж покращуються. Всі решту регіони – "жовті".
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Невдовзі Волинь та Запорізька область можу вийти з червоної зони, – Ляшко
Як повідомляв раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко наголошував, що незабаром в Україні може не залишитись червоних зон. Ситуація в цих областях зараз стабілізується.
За словами глави МОЗ, протягом 5 тижнів в Україні спостерігається покращення епідеміологічної ситуації.
Головний санітарний лікар припустив посилення карантину
Натомість головний санітарний лікар Ігор Кузін припустив, що в Україні можуть посилити карантин через штам Омікрон. Новий варіант коронавірусу вдвічі більш заразний, аніж попередній – Дельта. При цьому Кузін зауважив, що "поведінку" Омікрону важко спрогнозувати.
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Яка ситуація з коронавірусом в Україні:
- Станом на 26 грудня в Україні виявили 3 мільйони 645 тисяч 124 випадки коронавірусу.
- Летальних випадків – 94 838.
- Одужали понад 3 мільйони 428 тисяч хворих.
- За останню добу COVID-19 виявили у 2 810 осіб.
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