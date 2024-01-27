Хусити вдруге атакували танкер із російськими нафтопродуктами

В Аденській затоці в танкер влучила ракета, на ньому почалась пожежа. Єменський рух хуситів взяв відповідальність за обстріл судна.

Як повідомлялося, ракета влучила у танкер Marlin Luanda у Червоному морі. Виявилося, він перевозив російські нафтопродукти.

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Танкер перевозив російську нафту

Танкер Marlin Luanda ходить під прапором Маршаллових островів. Офіційні особи США повідомили CBS, що в нього поцілила протикорабельна балістична ракета.

Агентству Reuters в Trafigura повідомили, що танкер перевозив лігроїн російського походження — тобто нафту.

Оператор вантажу додав, що цей вантаж придбали відповідно до санкцій – за ціною, нижчою від стелі, встановленої західними країнами майже рік тому.

Подробиці інциденту

26 січня британська компанія-оператор танкера Trafigura повідомила, що внаслідок влучання ракети почалася пожежа в одному з вантажних відсіків судна. Повідомлень про постраждалих не надходило, а допомогу надавав корабель ВМС США.

Військовий представник хуситів Яха Сареа заявив, що угруповання застосувало "кілька відповідних військово-морських ракет", а потрапляння до танкера було пряме.

Служба UKMTO, яка організує обмін інформацією між британським військово-морським флотом і торговими судами в регіоні, уточнила, що інцидент стався за 60 морських миль на південний схід від Адена. UKMTO попередило інші суди, щоб вони йшли з обережністю та повідомляли про будь-яку підозрілу діяльність.

Bloomberg називає цю атаку на виході з Червоного моря наймасштабнішим нападом єменських хуситів на нафтоналивне судно. Нагадаємо, що 12 січня хусити також помилково атакували танкер з російською нафтою.

Стеля – одна з форм санкцій за агресію проти України, має різні рівні для різних категорій нафти та нафтопродуктів, але Росії вдається експортувати значну частину виробленого за вищими цінами в обхід обмежень.