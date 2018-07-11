12:01
11 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 18°C
  • четвер
    28°C 18°C
  • п'ятниця
    24°C 19°C
  • субота
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. На Дерипаска посипалися біди. Мафія по-російськи
Вєсті Кремля
21:32, 10 липня
Вєсті.UA. Як Луценко виганяв злого духа. Бджоли Ляшка
Вєсті.UA
20:43, 10 липня
Один король та мільйони підданих: як українці стали заручниками Ріната Ахметова
ЦРУ
09:00, сьогодні
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Винахідливість як спосіб вижити
Згадати все
22:08, 10 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Чи буде пряма війна між Росією та Україною: у Міноборони РФ зробили гучну заяву

889 Читать новость на русском
У РФ запевнили, що прямої війни між Україною та Росією не буде
У РФ запевнили, що прямої війни між Україною та Росією не буде / Фото з відкритих джерел

Прямий військовий конфлікт між Російською Федерацією та Україною є неможливим, адже народи обидвох країн мають спільне коріння та історію.

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу в інтерв'ю італійському виданню IL Giornale напередодні зустрічі президентів США та Росії.

Читайте також: "Прийшов час для конкретних дій": Порошенко зробив грізну заяву у бік Росії

За його словами, у російської та української сторін є спільне коріння, тому в загальній історичній пам'яті двох народів не буде місця ворожнечі та взаємній конфронтації.

Я вважаю, що виникнення прямого протистояння між Україною та Росією є неможливим,
– сказав Шойгу.

Також він пригадав, як українці та росіяни "разом пройшли найважчі випробування і боролися під час Другої світової війни".

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. Президент України Петро Порошенко очікує, що під час цієї зустрічі його американський колега зможе "повернути на вірний шлях" главу Кремля.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія війна Володимир Путін Історія Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
FIFA – жертва інформаційного тиску чи співучасник, або Подвійні стандарти стосовно України
сьогодні, 12:01 FIFA – жертва інформаційного тиску чи співучасник, або Подвійні стандарти стосовно України
Блог Соцмережі 1
День шоколаду: 5 вишуканих десертів, які ви зможете приготувати вдома
сьогодні, 09:01 День шоколаду: 5 вишуканих десертів, які ви зможете приготувати вдома
Олена Булан 1709
Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
9 липня, 10:00 Що означають абревіатури на пивних етикетках у Європі
2685
Фінал Захара: чому ватажок терористів втік до РФ та навіщо була вся клоунада
сьогодні, 08:41 Фінал Захара: чому ватажок терористів втік до РФ та навіщо була вся клоунада
Олексій Чибісов 4120
Головні новини 10 липня: кінець порятунку дітей у Таїланді, скандал зі "Слава Україні" триває
сьогодні, 08:01 Головні новини 10 липня: кінець порятунку дітей у Таїланді, скандал зі "Слава Україні" триває
5359
Вихідні дні-2018: календар свят в Україні
 27 червня , 14:37
Як отримати біометричний закордонний паспорт: процедура, ціни, нюанси
 4 червня , 14:02
Вихідні-2018: Кабмін затвердив перенесення робочих днів
 11 січня , 12:12
Андрій Садовий запропонував давати українське громадянство українській діаспорі
4 березня , 11:04
Нардеп засвітив у Раді годинник за 10 тисяч доларів: фото
 6 лютого , 20:47
Як зберегти овочі свіжими у холодильнику
 9 липня , 13:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук