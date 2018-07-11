Чи буде пряма війна між Росією та Україною: у Міноборони РФ зробили гучну заяву

Прямий військовий конфлікт між Російською Федерацією та Україною є неможливим, адже народи обидвох країн мають спільне коріння та історію.

Про це заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу в інтерв'ю італійському виданню IL Giornale напередодні зустрічі президентів США та Росії.

Читайте також: "Прийшов час для конкретних дій": Порошенко зробив грізну заяву у бік Росії

За його словами, у російської та української сторін є спільне коріння, тому в загальній історичній пам'яті двох народів не буде місця ворожнечі та взаємній конфронтації.

Я вважаю, що виникнення прямого протистояння між Україною та Росією є неможливим,

– сказав Шойгу.

Також він пригадав, як українці та росіяни "разом пройшли найважчі випробування і боролися під час Другої світової війни".

Нагадаємо, 16 липня відбудеться зустріч лідера РФ Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа в столиці Фінляндії – Гельсінкі. Президент України Петро Порошенко очікує, що під час цієї зустрічі його американський колега зможе "повернути на вірний шлях" главу Кремля.