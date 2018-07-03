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Чи дістанеться знайдена земля Холодницького простим українцям: думка журналістки

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Чи дістанеться знайдена земля Холодницького простим українцям
Чи дістанеться знайдена земля Холодницького простим українцям / УНІАН

Топ новина у інформпросторі та у соцмережах – "несподівано" віднайдені активістами з "Центру протидії корупції" земельні володіння головного антикорупційного прокурора Назара Холодницького. Конституція гарантує реалізацію земельних прав суддям та прокурорам, а для простих українців – це російська рулетка.

Про це розповіла у своїму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" журналістка Тетяна Мартинюк.

Читайте також: Земля Холодницького: антикорупційний прокурор пояснив, звідки у нього земельні ділянки

Як зазначила журналістка, Назар Холодницький кілька років тому отримав землю від держави, причому – безкоштовно. Просто написав заяву на отримання землі, просто дістав згоду, просто приватизував.

Власне сам Холодницький, відповідаючи на підозри активістів у надто красномовних збігах та підозрах, що земля його родині виділялась за не зовсім прозорими схемами, відповідав лаконічно – скористався конституційним правом, яке є у кожного громадянина,
– сказала Мартинюк.

"Звісно, охочих отримати землю, особливо у передмісті столиці – сотні тисяч, але як свідчить практика щастить реалізувати своє конституційне право – далеко не всім простим громадянам. Але чомусь у списках таких щасливців опиняються знову ж таки судді, прокурори, чиновники, СБУшники", – додала вона.

У нас прекрасна Конституція, вона багато чого нам гарантує, але реалізовувати свої права вдається далеко не всім громадянам. Ми варті того, аби жити в іншій Україні, де закони не віртуальні, а втілюються у життя,
– наголосила Тетяна Мартинюк.

Відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 2 липня 2018 року

Теги: Новини політики Новини України Новини Києва Відеоблоги Назар Холодницький Приватизація ринок землі
Джерело: 24 канал
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