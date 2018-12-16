Чи можна робити уколи самому собі: поради медика

Вкрай не рекомендується робити укол самому собі. Звичайно, є ситуації, коли немає іншого виходу. Проте ми рекомендуємо завжди звертатися по допомогу до фахівця.

Про це в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіла головна медична сестра Європейської мережі медичних закладів Medicover Ольга Наконечна.

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Особливо, не варто робити ін'єкцію самому, якщо препарат не був виписаний лікарем і коли він приймається вперше. Перед введенням важливо прочитати в інструкції про всі побічні дії препарату та протипокази до його використання. Пам’ятайте, медикаменти, введені ін’єкційно, швидше поширюються з кров’ю і тому побічні дії настають майже миттєво.



Неправильно зроблений укол може мати серйозні наслідки

Найчастіше наслідками від неправильного зробленого уколу є несильний біль під час самої ін’єкції. Але іноді трапляється так, що після уколу на тілі з’являються синці, гематоми, ущільнення, нагноєння, алергічні реакції та інші ускладнення.

Медична сестра Ольга Наконечна “При появі синця добре допомагає спиртовий компрес: зафіксуйте на ньому на ніч бинтовою пов’язкою змочену в спиртовому розчині вату. При ущільненні необхідно нанести сіточку з йоду. Процедуру повторювати до повного зникнення ущільнення. Щоб уникнути алергічної реакції, слід перед початком лікування зробити пробну, підшкірну, ін’єкцію. І тут без допомоги медичного працівника не обійтись”.

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