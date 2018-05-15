Чи можуть коти лікувати людей: пояснення науковців

Кішки серйозно допомагають людям, у яких наявні серцеві чи психічні розлади, ушкодження мозку та інше.

До такого висновку дійшли британські лікарі-терапевти спільно з колегами з США, передає Zdorovia.

Медики працювали у спеціалізованих клініках для дітей з розумовою відсталістю, де застосовували фелінотерапію – лікування кішками.

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Терапію з кішкою приписують людям, які страждають на депресію та шизофренію. Фелінотерапія також серйозно допомагає людям, що страждають психічними захворюваннями, серцевими розладами, ушкодженнями мозку і навіть сприяють повному зціленню людей, залежних від алкоголю і наркотиків.

Що цікаво, для лікування підійде будь-яка кішка, важливо – аби ніжна та товариська. До слова, фелінотерапія – одна з найбільш розвинених галузей пет-терапії.

Науковці з Інституту спілкування тварин у Північній Кароліні додають, що також для людей корисне навіть котяче муркотіння – завдяки звуковому діапазону (від 27 до 44 герц) воно зміцнює кістки.

Вчені з Берлінського інституту геронтології під час досліджень з'ясували, що наявність кота в будинку позитивно впливає на тривалість життя людини – власники цих тварин переважно живуть на 10 років довше, ніж ті, у кого їх нема.

Фелінологи запевняють – кішки здатні стабілізувати артеріальний тиск та можуть лікувати атеросклероз, остеохондроз, аритмію і хронічний бронхіт.

Зазвичай кішки знають, де у людини хворе місце, але якщо вони лягають не там, де треба – варто їх до цього привчити. При бронхіті кішка повинна лежати на грудях, при артриті – на запаленому суглобі, а при атеросклерозі чи мігрені – біля голови.