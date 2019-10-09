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      Чи підвищуватимуть у Києві тарифи на тепло та гарячу воду: у КМДА розставили крапки над "і"

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      Тарифи на тепло в Києві наразі не підвищуватимуть, – КМДА
      Тарифи на тепло в Києві наразі не підвищуватимуть, – КМДА / Фото з відкритих джерел

      Комунальне підприємство Київтеплоенерго наразі не планує підвищувати для населення ціни на опалення та гарячу воду. Крім того, інформація, що відповідні тарифи зростуть на 30% є неправдивою.

      Як пояснили у пресслужбі Київської міської держадміністрації, нещодавно Київтеплоенерго опублікував проект тарифів, але вони не є кінцевими для населення. За допомогою цих тарифів розраховуватимуть вартість виробництва теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 на 2020 рік, яка лише однією зі складових кінцевого тарифу.

      Цікаво! Чому комунальні тарифи для населення знижувати не можна та що планує робити влада

      Загалом тариф для населення на опалення та гарячу воду залежить від:

      – ціни на виробництво теплової енергії на ТЕЦ,

      – вартості виробництва тепла в котельнях і на станціях теплопостачання,

      – вартості транспортування та постачання теплової енергії.

      Саме тому зазначені розрахунки тарифів не впливають на вартість послуг для кінцевого споживача, 
      – наголосили в КМДА.

      У відомстві додали, що вищезазначений проект тарифів було розраховано відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). А сам розрахунок проводили, аби з’ясувати, чи затрати теплових електростанцій є економічно обґрунтованими. Наразі цей проект тарифів перебуває на розгляді у НКРЕКП.

      До слова, у деяких мікрорайонах Києва опалювальний сезон може розпочатися зі значною затримкою, а причина тому – борги за газ.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Києва КМДА Тарифи Водопостачання Комунальні послуги
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