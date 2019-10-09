Чи підвищуватимуть у Києві тарифи на тепло та гарячу воду: у КМДА розставили крапки над "і"

Комунальне підприємство Київтеплоенерго наразі не планує підвищувати для населення ціни на опалення та гарячу воду. Крім того, інформація, що відповідні тарифи зростуть на 30% є неправдивою.

Як пояснили у пресслужбі Київської міської держадміністрації, нещодавно Київтеплоенерго опублікував проект тарифів, але вони не є кінцевими для населення. За допомогою цих тарифів розраховуватимуть вартість виробництва теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 на 2020 рік, яка лише однією зі складових кінцевого тарифу.

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Загалом тариф для населення на опалення та гарячу воду залежить від:

– ціни на виробництво теплової енергії на ТЕЦ,

– вартості виробництва тепла в котельнях і на станціях теплопостачання,

– вартості транспортування та постачання теплової енергії.

Саме тому зазначені розрахунки тарифів не впливають на вартість послуг для кінцевого споживача,

– наголосили в КМДА.

У відомстві додали, що вищезазначений проект тарифів було розраховано відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). А сам розрахунок проводили, аби з’ясувати, чи затрати теплових електростанцій є економічно обґрунтованими. Наразі цей проект тарифів перебуває на розгляді у НКРЕКП.

До слова, у деяких мікрорайонах Києва опалювальний сезон може розпочатися зі значною затримкою, а причина тому – борги за газ.