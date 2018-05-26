Чи справді небезпечний Wi-Fi роутер для людини

Wi-Fi роутер нині є чи не в кожному будинку. Однак, і досі людей хвилює питання: чи безпечні його промені. Чи існує насправді небезпека і чи варто через неї турбуватися?

Про це пише appleinsider.com.

Варто розуміти, що радіохвилі, що випромінює роутер, – це не те ж саме опромінювання, яке виникає при розпаді радіоактивних ізотопів. Радіохвилях роутера недостатньо енергії, щоб зруйнувати клітини ДНК.

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Якщо людина потрапить в поле з сильним радіочастотним випромінюванням, це може спровокувати нагрівання тканин і опік, але для цього потрібно перебувати в безпосередній близькості від трансмітера. Тобто таке може трапитись лише з працівниками, які обслуговують радіовежі. Щоправда, вони мають спеціальний захист.

Wi-Fi роутер випромінює до 1 Вт, який розсіюється по всій площі досяжності Wi-Fi мережі. Це не може завдати ушкодження людині.

Щоправда, у деяких користувачів все ж виникають проблеми зі здоров'ям, пов'язаних з радіочастотним випромінюванням. Цей феномен називають гіперчутливістю до електромагнітних хвиль. Це дуже рідкісна проблема, і трапляється у кількох людей на мільйон. Більше того, немає доказів, що причиною поганого самопочуття є саме радіохвилі.