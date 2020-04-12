Чи вистачить хліба українцям до нового врожаю: відповідь Мінекономіки

Два тижні тому Мінекономіки підписало Меморандум з учасниками ринку щодо граничних обсягів експорту пшениці. Усе заради того, аби на час карантину хліба в Україні вистачило усім.

Запасів зерна буде удвічі більше, ніж минулого року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства з посиланням на очільника міністерства Ігоря Петрашка.

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Забезпеченість пшеницею і хлібом – важливе питання, яке турбує українців. Станом на найнижчу точку, тобто до того, як почне надходити збіжжя з нового врожаю, у нас буде 3 мільйони тонн пшениці – у 2 рази більше, ніж торік, що повністю забезпечить нам продовольчу безпеку. Тому ніякого дефіциту хліба не буде, – зазначив міністр економіки Ігор Петрашко.

Міністр також зауважив, що три тижні тому був ріст цін за певними товарними позиціями, який вдалося зупинити. Загалом, останні 10 днів ціни не зростали.

Як повідомляють у Мінекономіки, наразі ведуть активний щоденний моніторинг цін на продукти. Виробників, дистриб’юторів та торгові мережі залучають до діалогу.

"Наразі внутрішній продовольчий ринок наповнений усіма категоріями товарів, а цінова ситуація є стабільною і контрольованою", – кажуть в мінекономіки.



Як збільшилися запаси продуктів у магазинах / Інфографіка 24 каналу