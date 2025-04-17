Трампу цього точно не треба: ілюзії лідера США щодо Росії можуть зіграти з ним злий жарт

Деякі представники команди Дональда Трампа переконують його у тому, що треба налагоджувати відносини з Росією попри криваву війну, яку Владімір Путін веде проти України.

Ймовірно, президент США реально вірить, що зможе роз'єднати Москву й Пекін, а Путін допоможе йому врегулювати ситуацію з Іраном. Про це 24 Каналу сказав головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, однак ілюзії Трампа можуть легко його погубити.

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На якій стадії розкол у команді Трампа щодо України

Останніми днями чітко простежуються відмінності у заявах Білого дому та Державного департаменту США. Зокрема, речниця Державного департаменту говорить, що нормальні відносини з Росією будуть лише після миру в Україні, відповідно неможливе відновлення контактів з країною-агресором поки триває війна.

Водночас Білий дім уникає таких формулювань й навпаки говорить, мовляв, думаймо над співпрацею, інвестиційними проєктами. Розкол в питанні України у США вже спостерігається, але поки що він на першій стадії.

Подивимося, що буде далі, адже коли говорять про військову підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки, то 90% цієї підтримки взагалі-то йде компаніям військово-промислового комплексу США. Всі вони отримують суттєві гроші від проєктів щодо допомоги Україні. Тож американські компанії зацікавлені в тому, щоб продовжувалася підтримка України,

– зазначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Зараз у США відбувається внутрішньополітична боротьба. Держсекретар Марко Рубіо наголошує на тому, що якщо Білий дім зупинить допомогу Україні, то фактично обмежить військово-промислові компанії США, що негативно вплине на відносини адміністрації Трампа з представниками цього сектора.

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Крім цього, певні представники Республіканської партії незадоволені наслідками тарифів Трампа. Водночас президент США стверджує, що введені мита нібито приносять США рекордні надходження та знижують ціни на продукти.

Зокрема, сенатор від штату Айова від Республіканської партії, який обіймає посаду з 1981 року, заявив, що якщо політика Трампа не дасть ефекту, то через 2 місяці Конгрес США забере у нього статус надзвичайної ситуації в економіці й почне коригувати його політику.

Трампу навряд чи сподобається ситуація, при якій його буде обмежувати Конгрес, який він вважав, перебуває під його контролем, але перспективи цілком ймовірні. Все ж таки є певне невдоволення ефектом від дій Трампа в економічній сфері, адже ціни зростають, економічний стан населення погіршуються й для нього аргументи Рубіо та Кіт Келлога відіграватимуть більшу роль,

– додав Ус.

На його думку, ілюзії Трампа отримати від Росії роль анти-Китаю не справдяться і це посилюватиме негатив до нього з боку представників Республіканської партії в Конгресі, що сприятиме формуванню антитрампівської коаліції серед демократів та рейганістів-республіканців.

До слова, колишній президент США Джо Байден публічно розкритикував дії нової адміністрації США, натякаючи на Дональда Трампа. Він заявив, що менш ніж за 100 днів після передачі влади уряд завдав "руйнувань і шкоди", які "буквально захоплюють дух".