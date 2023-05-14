Повернення територій недостатньо, – Зеленський пояснив, чим для нього є перемога

13 травня Володимир Зеленський з візитом відвідав Італію. Під час своєї поїздки глава держави поспілкувався з журналістами та відповів на питання, чим же для України є перемога.

Один з журналістів спитав, чи для цього нашій державі потрібно буде повернути всі окуповані території, чи можливі певні компроміси. На що Володимир Зеленський зворушливо відповів, передає 24 Канал.

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Розуміння перемоги для українців різне

В українців і не українців. Вибачте, що я так розділив, але багато в чому ми об'єднані, але в цій відповіді є різниця. Є різниця (відповіді на питання – 24 Канал) "Що таке перемога?". І навіть у нашому суспільстві точно є різне ставлення до цього,

– зазначив глава держави.

Для прикладу він навів людей, котрі втратили своїх дітей на війні Росії проти України. Президент зазначив, що не знає, чим для них є перемога. Водночас він чудово розуміє, чого прагнуть і вимагають. І це позиція не лише рідних наших захисників, полеглих на фронті, а й усієї держави.

"Я не зовсім впевнений, що цього (повернення територій – 24 Канал) достатньо. Я знаю людей, які казали найголовніше, звертаючись до мене, коли я нагороджував їхніх дітей посмертно. Вони мені говорили: "Ми вас дуже просимо, не лише наша рідна земля, не вибачайте. Ті, хто віддавали накази, повинні відповісти. Ми хочемо суду. Нам мало Божого суду, ми хочемо реальної справедливості. Мив вимагаємо її. Ми не зможемо заснути. Ми не хочемо так помирати", – зазначив він.

Глава держави підкреслив, що ці прохання він чув від людей, котрі поховали своїх дітей. Тих, хто пішов боронити Україну та загинув за неї. І їхні рідні вимагають одного – справедливості. Для них і для президента нашої держави повернення територій недостатньо.

Він додав, що Україна цивілізована держава, яка прагне миру. Водночас ми хочемо, щоб цей мир був справедливим. Щоб вироки отримали ті, хто убивав українців у війні, розв'язаній Росією. Глава держави підкреслив, що справедливість – одна з цінностей, за які воює Україна.

Перемога – це мир в Україні і в Європі. Нам не все одно. Зараз важливо закінчити війну в Україні... Поставити крапку. Адже це хвиля. І Путін не несе вакцину, повірте. Він несе цю хворобу агресії. Ця хвиля може прийти. Нам не все одно. Ми не хочемо жити в хаосі,

– наголосив він.

Зауважимо, що під час свого візиту до Італії Володимир Зеленський також зустрівся у Ватикані з Папою Римським. Понтифіку він вручив багатозначний подарунок. Мовиться про картину "Втрата, 2022-58", яку намалював український митець Олексій Ревік. Вона присвячена загибелі дітей внаслідок війни. Також глава держави вручив композицію "Неопалима" Юрія Вакуленка, що зображує ікону Матері Божої у вогні, вирізьблену на пластині бронежилета.