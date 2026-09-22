У Пекіні Трампа міряли Путіним. У Вашингтоні Сі міряють Чарльзом.

Державний візит працює як прейскурант. Кожен жест має свій курс, і сторони розраховуються ними доти, доки не домовилися про решту. 23 вересня, Сі прилітає до Вашингтона вперше за одинадцять років, і найточніше він прочитається не в стенограмі переговорів, а в тому, хто вийде до літака і що поставлять на стіл. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Одинадцять років тому йому подали лобстера

У вересні 2015 року Сі летів до США так, як їздять по покупки. Сіетл, завод Boeing, контракт на триста літаків, вечеря з Цукербергом і Куком. І тільки на третій день Вашингтон, де в Ендрюсі його зустрів Байден.

На державній вечері Обама подав лобстера. Того самого, що чотирма роками раніше отримав попередній голова КНР Ху Цзіньтао.

Лобстер двічі поспіль це вже не страва, а підпис. Знак за замовчуванням, який кладуть перед китайським лідером, коли сказати нічого особливого не хочуть.

Потім у гості поїхали американці

8 листопада 2017 року Заборонене місто зачинили для публіки на цілий день. Трампів водили самі Сі й Пен Ліюань, усі четверо в однакових сірих куртках. Вечеряли в частині, закритій для відвідувачів, і це була перша вечеря для іноземного лідера там від 1949 року.

Заборонене місто будували для імператорів, і посеред резиденції двоє засперечалися про давнину. Трамп згадав Єгипет із його вісьмома тисячами років. Сі визнав, що Єгипет давніший, і забрав своє іншим: перерваною китайська цивілізація не була жодного разу. "Ми називаємо себе нащадками дракона", сказав він і засміявся. А Трамп показав відео, де його внучка Арабелла співає китайською, і китайський інтернет розтанув.

У травні 2026 року Пекін повторив прийом інакше. Храм Неба, куди з чинних президентів США заходив тільки Форд у 1975 році. Чжуннаньхай, закритий урядовий квартал, де Сі згадав, що Путін тут бував. Трамп назвав його другом і великим лідером. Сі відповів стриманіше: зробити так, щоб це працювало, і не зіпсувати.

Двічі в Пекіні він звинуватив Вашингтон

У 2017 році в Домі народних зборів Трамп сказав про американський торговельний дефіцит: "Я не звинувачую Китай. Хто взагалі може звинувачувати країну в тому, що вона обійшла іншу на користь власних громадян?" Зал зааплодував. Винними він призначив попередні адміністрації, тобто Обаму.

Через дев'ять років Сі елегантно натякнув, що Америка, можливо, занепадає. Трамп наступного дня відповів у Truth Social, що господар мав на увазі "чотири роки Сонного Джо Байдена", і на цьому рахунку Сі "на сто відсотків правий".

Два терміни, та сама формула: приїхати в Пекін і публічно вдарити по Вашингтону. Змінюється тільки прізвище винного.

Качка була, маотаю не налили

За столом Пекін виставив точний рахунок. ABC News звірило меню останніх державних банкетів, і ієрархія там жорстка.

Трепанг, він же морський огірок, одна з найдорожчих страв китайського столу і найвищий регістр гостинності. Путіну подали. Трампу – ні. Маотай женуть із сорго, міцністю за п'ятдесят градусів, у Китаї його звуть державним напоєм. Ним пригощали Ніксона в 1972 році, коли Пекін відчиняв двері, і відтоді він означає глибину союзу. Путіну налили. Трампу не налили. Зате Трампу подали лобстера в золотому бульйоні.

Качка відсилає до того самого 1972 року і означає "починаємо спочатку". Трампу качку подали. А прем'єру Австралії Албанезе не подали, бо з Канберрою відчиняти нічого, двері й так відчинені.

У Путіна одинадцять страв і три напої. У Трампа десять і два. Оркестр китайської армії зіграв Village People, бо протокол вивчив, під що танцює гість. Уважно, тепло і рівно на позначці "поки не близькі".

У Пекіні Трампа міряли Путіним. У Вашингтоні Сі міряють Чарльзом.

Як у цьому Білому домі приймають тих, кого справді люблять

27 квітня до Вашингтона приїхали Чарльз III і його дружина, королева Камілла. В Ендрюсі їх зустріли шефиня протоколу Моніка Кроулі й британський посол. Трамп до літака не поїхав.

Королю дали все. Салют з двадцяти одної гармати, огляд військ за участі трьохсот американських військових і п'ятисот військовослужбовців. Виступ у Конгресі, другий британський монарх після Єлизавети II, близько десятка оваціями стоячи. Чотири дні, Вашингтон, Нью-Йорк і Вірджинія. На прощання Трамп скасував мита на шотландський віскі, сказавши, що на честь короля і королеви.

Меню тієї вечері Білий дім дав за день. Равіолі з трав із городу Білого дому, дуврська камбала, торт у формі вулика з медом із власної пасіки. Вина три, усі американські, і в релізі пояснили навіщо: щоб відзначити силу американського виноробства. З розваг тільки військові музиканти, жодної попзірки.

Гостю дають рибу з його вод, королю – британську камбалу. Решта підкреслено американська, аж до меду з двору.

Пекін показав п'ять століть, Вашингтон покаже папери

У травні Трампа водили туди, куди не пускають нікого, і показували дерево, вдвічі старше за Сполучені Штати. У вересні Сі поведуть до Національного архіву, і там же з ним попрощаються, навіть не в Білому домі.

Які саме, Білий дім не сказав, у релізі стоїть обтічне "різноманітні важливі записи й документи, значущі для американсько-китайських відносин". Лежить там і Акт про виключення китайців 1882 року, перший великий імміграційний заслін в історії США, поставлений проти китайців.

Конгресу не буде. Військових на галявині чотириста сімдесят дев'ять, у Чарльза було вісімсот.

Лобстера не буде

Дешево їсти на камеру вміють обидва. Байден у 2011 році, ще віцепрезидентом, узяв у пекінській забігайлівці п'ять мисок локшини, десять пиріжків і колу на 79 юанів. Сі у 2013 році відстояв чергу по пиріжки на 21 юань, і країна вибухнула. У Східній залі таких цін не буде.

Не буде там і лобстера.

У травні лобстера подав Пекін. У четвер його не подасть Вашингтон. Підпис Обами повернувся до американця з чужої кухні, і цей Білий дім його не повторить. За логікою камбали Сі мав би отримати жест у бік гостя. За логікою маотаю Вашингтон має таке саме право притримати свій найвищий знак, як Пекін притримав свій у травні. Я б поставив на американську яловичину, бо це предмет торгу на тарілці.

Скажуть, що меню пишуть кухарі за місяці, і вичитувати з равіолі дипломатію це заняття для нудьгуючих. Хай так. Але політичними документами ці меню оголошують самі кухні, а не ми.

Зате по нього виїдуть в аеропорт

27 квітня Чарльза III в Ендрюсі зустрічали шефиня протоколу й посол. 23 вересня туди поїде сам Трамп. Потім над Південною галявиною пройде B-2 Spirit, той самий, що бомбив Іран, і чотири F-22. Потім вечеря, де за столом обіцяють Безоса, Маска, Альтмана й Наделлу. Одинадцять років тому Сі сам літав до цих людей у Сіетл. Тепер вони приходять до нього.

Чарльзові дали салют, трибуну Конгресу і вінок на могилу Невідомого солдата. Сі дають президента на злітній смузі, бомбардувальник над головою і стіл, за яким сидить американський капітал. Уклону не буде жодного, зате буде рахунок, і подадуть його на тарілці.