Путін погодився на "енергетичне перемир'я": експосол України в США назвав найбільшу пастку

Під час телефонної розмови з американським президентом Владімір Путін нібито погодився на "енергетичне перемир'я". Втім, якщо Кремль погодиться на 30-денне припинення вогню, то це може стати пастою для України.

Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, посол України в США у 2015 – 2019 роках Валерій Чалий. До слова, українська сторона погодилася на припинення вогню ще під час переговорів у Джидді.

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"Росіяни вже виграють час"

Росія продовжує висовувати свої умови для повного припинення вогню в Україні. На думку експосла України в США, ці умови можуть стати найбільшою пасткою для України. Пастка в тому, що росіяни просто використають цю тему, а після цього Україна все одно не отримає миру.

"Всі умови, які виставляв Путін, автоматично й американці не стали робити. Наприклад, його вимогу не постачати озброєння, розвіддані. Водночас Росія так і не пішла на припинення вогню", – мовив Чалий.

Важливо! Кропивницький в ніч на 20 березня зазнав наймасованішої атаки дронів. Загалом цієї ночі Росія запустила понад 170 БпЛА по Україні.

За його словами, зараз все йде до того, що росіяни виграють час. Крім цього, спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що після підписання угоди про припинення вогню в Україні відбудеться послаблення антиросійських санкцій.

Зняття санкцій це ще одна пастка. Україна не отримує ніяких гарантій безпеки, а Росія уже почне своє отримувати, що посилить загрозу для нас далі,

– додав експосол України в США.

Україні потрібне припинення вогню як перший крок до переговорів про мир, але воно має бути реальне. Тож сподіваймося, що у Сполучених Штатах буде розуміння, що Трамп і його команда виглядатимуть у програшній позиції, якщо погодяться на умови Путіна.

Зверніть увагу! Під час розмови 18 березня Трамп та Путін домовились про перемир'я в небі та на воді, але Росія відмовилася від загального 30-денного перемир'я.

До слова, США та Росія домовилися провести двосторонню зустріч "технічних груп" в Ер-Ріяді для обговорення часткового припинення вогню. У ній Україна не братиме участь.