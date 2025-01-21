Колишній конгресмен сказав, чим США можуть замінити військову допомогу Україні

Західні ЗМІ пишуть, що команда президента США Дональда Трампа хоче, аби Україна вела переговори з Росією з позиції сили. Ідеальний сценарій – щоб нашій державі надали усю необхідну допомогу, щоб ЗСУ повернули усі території, а тоді вже вести перемовини.

Якщо переговори почнуться зараз, то вони мають відбуватися одночасно із продовженням постачання зброї для України з боку США. Таку думку 24 Каналу озвучив колишній конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер.

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"Зараз я думаю, що замість допомоги це може бути як контракт, де Штати, подібно до того, що ми робили з Афганістаном, дають військову техніку. Київ купує її так, як вона може це зробити, що, думаю, Україна хотіла б зробити у будь-якому випадку", – припустив колишній конгресмен.

За його словами, Штати повинні озброїти Україну так, щоб Росія не розглядала можливості відновлення цієї війни у майбутньому. Якщо США залишать українців без підтримки та не дозволять вступити до НАТО, то Владімір Путін переозброїться та через деякий час знову воюватиме проти України. Адам Кінзінгер припустив, що адміністрація Трампа це розуміє.

Нагадаємо, що під час своєї інавгураційної промови Дональд Трамп жодного разу не згадав Україну. Однак президент США заявив, що прагне "вимірюватиму силу не тільки битвами, які ми виграли, але й війнами, які ми закінчили". Також він підкреслив, що його найбільшою спадщиною буде "спадщина миротворця й об'єднувача".