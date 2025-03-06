Часу дуже мало: чим Україна може замінити американські Patriot і ракети до них
- Запасів Patriot в Україні небагато, їх варто замінити європейськими відповідниками.
- Запасів ЗРК Patriot може вистачити на пів року в умовах теперішньої інтенсивності бойових дій.
Запасів Patriot в Україні небагато. Їх можна замінити європейськими аналогами.
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україна наразі має єдине стратегічне завдання – поступово відмовлятися від використання американських засобів ураження у війні. Наприклад, можна замінити Patriot італійсько-французькими SAMP/T.
Дивіться також Без боєприпасів і дронів не залишимось: командир прокоментував призупинення допомоги США
"Усі Patriot, які у нас є, – їх до 10 штук. Ці 10 Patriot замінити на 10 SAMP/T, а Patriot повернути назад. Вони майже всі європейські, нам їх передавала Європа, тож нехай європейці їх і забирають. Натомість нам віддадуть SAMP/T – це непоганий ракетний комплекс", – сказав Роман Світан.
Які переваги цього ЗРК
Він додав, що ракета Aster 30 (ред: ракета, яка використовується в SAMP/T) значно дешевша, ніж Patriot. Проблема в тому, що недостатньо просто змінити одну систему на іншу – потрібно навчити кілька сотень людей працювати з SAMP/T.
Для його обслуговування потрібно значно менше персоналу, ніж для Patriot. Patriot обслуговує приблизно сотня осіб, а SAMP/T можуть обслуговувати всього кілька відділень,
– сказав Світан.
Він зауважив, що питання в тому, чи вистачить запасів ЗРК Patriot, залежить від інтенсивності бойових дій.
Нагадаємо, що Patriot – один із найкращих ЗРК у світі, здатний ефективно "закривати небо". Його радари виявляють цілі будь-яких розмірів, а чотири комплекси можуть захистити велике місто.
За тієї інтенсивності, що була останні пів року, Україні цих ракет може вистачити приблизно на пів року.
До слова, перевага SAMP/T – висока автоматизація, що зменшує кількість обслуговуючого персоналу. Для комплексу з пунктом управління та 4 пусковими установками потрібно лише 14 осіб. Елементи можуть розміщуватися на відстані до 10 км, а система інтегрується з іншими ЗРК, створюючи єдину ППО.