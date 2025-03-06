Часу дуже мало: чим Україна може замінити американські Patriot і ракети до них

Запасів Patriot в Україні небагато. Їх можна замінити європейськими аналогами.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан в ефірі 24 Каналу зазначив, що Україна наразі має єдине стратегічне завдання – поступово відмовлятися від використання американських засобів ураження у війні. Наприклад, можна замінити Patriot італійсько-французькими SAMP/T.

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"Усі Patriot, які у нас є, – їх до 10 штук. Ці 10 Patriot замінити на 10 SAMP/T, а Patriot повернути назад. Вони майже всі європейські, нам їх передавала Європа, тож нехай європейці їх і забирають. Натомість нам віддадуть SAMP/T – це непоганий ракетний комплекс", – сказав Роман Світан.

Які переваги цього ЗРК

Він додав, що ракета Aster 30 (ред: ракета, яка використовується в SAMP/T) значно дешевша, ніж Patriot. Проблема в тому, що недостатньо просто змінити одну систему на іншу – потрібно навчити кілька сотень людей працювати з SAMP/T.

Для його обслуговування потрібно значно менше персоналу, ніж для Patriot. Patriot обслуговує приблизно сотня осіб, а SAMP/T можуть обслуговувати всього кілька відділень,

– сказав Світан.

Він зауважив, що питання в тому, чи вистачить запасів ЗРК Patriot, залежить від інтенсивності бойових дій.

Нагадаємо, що Patriot – один із найкращих ЗРК у світі, здатний ефективно "закривати небо". Його радари виявляють цілі будь-яких розмірів, а чотири комплекси можуть захистити велике місто.

За тієї інтенсивності, що була останні пів року, Україні цих ракет може вистачити приблизно на пів року.

До слова, перевага SAMP/T – висока автоматизація, що зменшує кількість обслуговуючого персоналу. Для комплексу з пунктом управління та 4 пусковими установками потрібно лише 14 осіб. Елементи можуть розміщуватися на відстані до 10 км, а система інтегрується з іншими ЗРК, створюючи єдину ППО.