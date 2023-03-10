В України все є: полковник ЗСУ розповів, чим можна знищити чорноморський флот Росії

Чорноморський флот країни-агресорки можна знищити за допомогою того, що вже має наша держава. Мовиться про крилаті ракети, які йдуть на великі цілі.

На кшталт Storm Shadow, Harpoon або "Нептун". Таку думку 24 Каналу озвучив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт та льотчик інструктор Роман Світан.

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Чорноморський флот може повторити долю крейсера "Москва"

Так, завдати ураження кораблям окупантів можна як ракетами наземного базування Harpoon або "Нептун", так і повітряного. Водночас той самий Harpoon можна використовувати з повітря. Тоді радіус ураження ракети можна сумувати з бойовим радіусом літака, а це майже тисяча кілометрів. А це вже велика проблема для будь-якого флоту.

Потопити їх (кораблі росіян – 24 Канал) за допомогою літаків і таких ракет не просто, але й не проблематично. За виконання певних завдань та правильно проведеної операції, як-от було з крейсером "Москва", можна це повторити щодо решти флоту,

– зазначив полковник ЗСУ.

На його думку, нам лише треба певна кількість літаків і ракет. Так, якщо Україні передають літаки МіГ-29, то значить вони мають нести ці ракети.

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Окрім того, раніше було вирішене питання як на літаки МіГ-29 та Су-27 підвісити протирадіолокаційні ракети HARM. І вже понад пів року вони знищують ЗРК ворога. Отже, таке рішення буде і для МіГ-29, які нам збираються передати, щоб працювати більш далекобійними ракетами.

"Все залежить не від самого надання літаків, а від тих ракет, які зможуть нести ці літаки. Є варіант, що вони зможуть нести AIM-120 AMRAAM – це ракета "повітря-повітря" для знищення літаків і крилатих ракет. Це та ж ракета, що використовується в NASAMS", – розповів військовий експерт.

Він підсумував, що Україна зможе відпрацювати з цих літаків по чорноморському флоту Росії. Треба лише розібратися з тим як встановити їх на ці МіГ-29. Утім, на думку Світана, це питання буде вирішене за тиждень після того, як літаки надійдуть в Україну.

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