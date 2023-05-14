Чим відрізняються повістка та оповіщення: пояснення юриста

В Україні вже майже 15 місяців триває загальна мобілізація. Військовозобов'язані чоловіки можуть отримати повістку. Окрім того, передбачений механізм оповіщення.

У чому ж різниця між повісткою та оповіщенням, кого саме і до чого вони зобов'язують, інформує 24 Канал.

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Повістка та оповіщення – у чому різниця

Перш за все, варто розуміти, що повістка та оповіщення – це не одне й теж саме. Перша зобов'язує військовозобов'язаного до певних дій, зокрема, прибути до ТЦК та СП.

Натомість оповіщення вручають не конкретній людині, а органам місцевого самоврядування; керівникам установ, підприємств та організацій; навчальним закладам. Воно вже зобов'язує повідомити конкретних громадян про виклик до ТЦК та СП, а ще забезпечити їхнє прибуття.

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Пояснення юриста

Зауважимо, що детальніше, чим відрізняються повістка й оповіщення у матеріалі 24 Каналу пояснив юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак.

Так-от, оповіщення означає, що чоловіка повідомили про те, що він має стати на облік, або ж уточнити свої дані. Це не обов'язково трансформується у неодмінну мобілізацію. Зокрема, може бути пов'язане з бажанням уточнення інформації та обліку, а ще формуванням резерву.

Що таке оповіщення Це документ, який складається на підставі розпорядження керівника районного (міського) ТЦК та СП. Він може бути адресований органам місцевого самоврядування, керівникам підприємств, установ, організацій, закладам освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності.



Відповідним особам встановлюється обов'язок здійснити оповіщення конкретного списку громадян про їхній виклик до ТЦК та СП і забезпечити їхнє прибуття у строки, зазначені в повістках, які, як правило, додаються до такого оповіщення.

Оповіщення – це лише механізм, який може використовувати ТЦК та СП для вручення повісток військовозобов'язаним,

– пояснив Владислав Юрчак.

Натомість повістка – це вже конкретний припис, що стосується конкретної особи та встановлює їй обов'язок прибути до ТЦК та СП у визначений строк.

Юрист наголосив, що з точки зору юридичної сили, самих військовозобов'язаних оповіщення не зобов'язує до будь-яких дій. Втім, отримання повістки в результаті оповіщення вже тягне за собою юридичні наслідки.

Якщо роботодавці, керівники установ, підприємств та організацій, а також посадові особи не виконають зобов'язання щодо оповіщення, то їм загрожує адміністративна відповідальність за статтею 210-1 КУпАП, що передбачає від 1700 до 3400 гривень штрафу та від 3400 до 5100 гривень – для посадових осіб.