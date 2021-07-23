Угода США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" – зрада чи ні: опитування
23 липня 2021 , 16:01Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Німеччина та США домовилися щодо "Північного потоку-2". Сторони оприлюднили офіційний документ, в якому є чимало обіцянок Україні. Втім, угода зазнала критики в Україні.
В угоді Меркель – Байдена мовиться, зокрема, про збереження транзиту російського газу через українську ГТС. Також там згадується про ймовірні антиросійські санкції.
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Коротко про угоду між США та Німеччиною
- Мовляв, якщо Росія намагатиметься використовувати енергію як зброю чи здійснюватиме інші агресивні дії проти України, Берлін допускає запровадження нових обмежень.
- Також Німеччина та США обіцяють створити "зелений фонд", в який спільно залучатимуть гроші. На це попередньо планують виділити аж 1 мільярд доларів.
- Через відсутність гарантій безпеки українська влада вимагає консультацій з Єврокомісією і Німеччиною. Відповідну ноту українське МЗС вже надіслало Брюсселю і Берліну.
У разі введення в експлуатацію "Північного потоку-2" частка російського газу на німецькому ринку може сягнути майже 50%. Вартості постачання блакитного палива у Кремлі поки не озвучували.