Угода США та Німеччини щодо "Північного потоку-2" – зрада чи ні: опитування

Німеччина та США домовилися щодо "Північного потоку-2". Сторони оприлюднили офіційний документ, в якому є чимало обіцянок Україні. Втім, угода зазнала критики в Україні.

В угоді Меркель – Байдена мовиться, зокрема, про збереження транзиту російського газу через українську ГТС. Також там згадується про ймовірні антиросійські санкції.

Читайте такожЄврокомісія отримала ноту України через угоду щодо "Північного потоку-2"

Коротко про угоду між США та Німеччиною

Мовляв, якщо Росія намагатиметься використовувати енергію як зброю чи здійснюватиме інші агресивні дії проти України, Берлін допускає запровадження нових обмежень.

Також Німеччина та США обіцяють створити "зелений фонд", в який спільно залучатимуть гроші. На це попередньо планують виділити аж 1 мільярд доларів.

Через відсутність гарантій безпеки українська влада вимагає консультацій з Єврокомісією і Німеччиною. Відповідну ноту українське МЗС вже надіслало Брюсселю і Берліну.

Віцепрем'єрка з питань інтеграції в ЄС та НАТО Ольга Стефанішина наголосила, що у цій угоді немає жодних перспектив та безпекових гарантій для України.

У разі введення в експлуатацію "Північного потоку-2" частка російського газу на німецькому ринку може сягнути майже 50%. Вартості постачання блакитного палива у Кремлі поки не озвучували.