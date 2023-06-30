Є принципова різниця: експертка з ядерної енергетики порівняла ЗАЕС та ЧАЕС

Росіяни почали покидати територію Запорізької атомної електростанції. Цілком ймовірно, що вони все ж готуються до теракту на ЗАЕС. Але навіть якщо її підірвуть — наслідки відрізнятимуться від трагедії на Чорнобильській АЕС. Насамперед через відмінність у конструкції.

Після аварії на Фукусімській АЕС Запорізьку АЕС модернізували. Реактори захищені надійніше. Про це 24 Каналу розповіла незалежна експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна.

Дізнайтесь більше Не Чорнобиль, але Фукусіма: чим загрожує вибух на ЗАЕС та як уберегтися

Чим відрізняються Запорізька та Чорнобильська станції

Росіяни можуть підірвати Запорізьку АЕС. Однак якщо теракт все ж відбудеться, він не буде схожим вибух на Чорнобильській АЕС. Електростанції відрізняються.

Там принципово різна конструкція реакторів. Якщо чорнобильський блок не мав металевого корпусу реактора, не мав гермоооболонки, то на Запорізькій АЕС була впроваджена модернізація,

– пояснила Ольга Кошарна.

Зокрема, там зміцнили гермооболонку – система енергетичних ядерних реакторів, головною функцією якої є запобігання виходу радіоактивних речовин. Там встановлені спеціальні прилади для фільтрації радіонуклідів, якщо трапиться аварія з розплавленням активної зони.

Крім того, на ЗАЕС є рекомбінатори водню. Під час розплавлення активної зони розпочинається виділення великої кількості водню, який дуже важливо контролювати.

"На Фукусімі був не ядерний вибух, а вибух водню. Тому що водень в поєднанні з повітрям є вибухонебезпечною сумішшю. Це сповільнюватиме процес викиду радіонуклідів", – зазначила Кошарна.

На думку експертка з ядерної енергетики, в разі серйозної аварії на одному енергоблоці наслідки будуть меншими ніж на Фокусімі. Крім того, потрібно буде застосовувати контрзаходи для мінімізації небезпеки.

Усе про загрозу теракту на ЗАЕС читайте у нашому телеграмі.

Ольга Кошарна пояснила різницю між ЗАЕС та ЧАЕС: дивіться відео

Росіяни виїжджають із ЗАЕС: що відомо