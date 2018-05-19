Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної

Останнім часом я чую все більше запитань стосовно мініінвазивної кардіохірургії. Відповідаю на найпоширеніші з них – щоб розвіяти міфи і пояснити, яку мету ми ставимо перед собою, коли прагнемо розвивати нашу приватну кардіохірургію саме як центр мініінвазивної хірургії серця в Україні.

Яка операція на серці може бути зроблена мініінвазивним способом?

Майже будь-яка. Виняток – випадки, коли у пацієнта декілька серцевих патологій. Якщо ж мова про одну, наприклад, показана пластика мітрального клапана або потрібне коронарне шунтування, у тому числі багатосудинне, то більше немає потреби розрізати грудну кістку – для операції достатньо розрізу менше 10 см між ребрами. У разі поєднання кількох проблем, наприклад, при необхідності коронарного шунтування та протезування чи пластики клапана, поки ще застосовується стандартний розріз грудини.

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Утім, ми вже рухаємося до того, щоб і в таких випадках використовувати міні-доступи. Два місяці тому, наприклад, оперували 65-річну жінку, якій одночасно робили і шунтування, і пластику мітрального клапана, але грудну кістку не чіпали. Провели втручання через два міжреберні розрізи: зліва (клапан) і справа (шунтування).

Тобто мініінвазивна кардіохірургія – це не проведення іншої чи меншої за об’ємом операції на серці. Це повноцінна операція на серці, але виконана через малий розріз: і пластика та протезування клапанів, і багатосудинне коронарне шунтування, і видалення пухлин серця, і пластика деяких вроджених вад.

Чим мініінвазивна операція на серці краща для пацієнта?

Швидким відновленням. Наші пацієнти вже на п’ятий день після операції на серці виписуються з лікарні, через десять днів повертаються до розумних фізичних навантажень, через місяць можуть виходити на роботу.

До речі, те, що організм швидше відновлюється після мініінвазивного втручання, помітно ще в стаціонарі: людина вже навіть в реанімації починає ставати на ноги; майже одразу після переведення в палату пацієнт починає ходити, активно займатися дихальними вправами.

Чому мініінвазивна кардіохірургія – це легше для пацієнта?

Якщо говорити про фізіологію, то все дуже просто: чим менший розріз, тим менше травмуються тканини. А отже, виділяється менше ендотоксинів – продуктів розпаду травмованих тканин. А чим менше ендотоксинів, тим організм легше реагує на втручання. (У разі коли травма велика, і ендотоксинів багато, іноді навіть розвивається травматичний шок.) Ну і не можна забувати про те, що менша травма – це менший набряк, тому й менше болю (менше здавлених нервових волокон в зоні розрізу).

Окрім фізичного комфорту, на мій погляд, у випадку мініінвазивної операції на серці не менш важливе значення має психологічний комфорт. Досвід хірурга дає мені можливість стверджувати, що людина після втручання через міні-доступ краще почувається в ранньому післяопераційному періоді, більше налаштована на швидку реабілітацію. У неї краще настрій, швидше з’являється бажання рухатися, вставати з ліжка, ходити, підніматися сходами. І це пов’язано якраз не з меншим болем, адже сучасні препарати можуть забезпечити комфортний безбольовий стан у випадку будь-якої операції. Головну роль відіграє саме психологічний комфорт, налаштованість на відносно короткий період нездужання.

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Якщо перевести в цифри, то можу сказати, що операції, де розрізи в три рази менші (8 см проти стандартного 25-сантиметрового розрізу грудини), переносяться пацієнтами в середньому в три рази легше, їм психологічно набагато легше скоріше вийти з-під нагляду лікаря.

Це важче чи легше для кардіохірурга?

І важче, і не звичніше та дискомфортніше.

Але є сильний мотивуючий фактор, який змушує нас іти в мініінвазивну хірургію серця, – усвідомлення того, що це важливо для пацієнта, оскільки мініінвазивні методики роблять кардіохірургію для нього більш толерантною.

Чим мініінвазивна операція на серці відрізняється від звичайної в плані технологій?

Сама операція на серці – нічим. Якщо взяти мініінвазивне багатосудинне коронарне шунтування, методику якого ми розробили, то в технологічному плані воно не відрізняється від шунтування, зробленого через розріз грудини. Тобто ми теж підключаємо штучний кровообіг, використовуємо такий самий захист міокарда, ті самі шунти (одна мамарна артерія, дві мамарні артерії, радіальна артерія передпліччя і вени нижніх кінцівок, якщо потрібно). Ми використовуємо таку саму техніку нашиття шунтів, тобто такі самі анастомози, такий самий шовний матеріал, такі ж інструменти.

А чим відрізняється, так це тим, що ми можемо використати менше продуктів переливання крові через те, що менша крововтрата. А також більш продвинутими методами підключення штучного кровообігу, для якого використовується спеціальне обладнання.

Скільки триває мініінвазивна операція на серці?

Зрозуміло, що все індивідуально, але якщо взяти те ж коронарне шунтування, то це в середньому три з половиною години. Коли ми тільки почали впроваджувати нашу методику, було близько шести годин, але вже після 18 операцій тривалість скоротилася майже вдвічі. Це дуже добрий показник, адже він свідчить про те, що методика – повторювана, тобто кардіохірурги, які виявлять бажання, однозначно зможуть її освоїти і використовувати у своїй практиці.

Колеги цікавляться методикою мініінвазивного багатосудинного коронарного шунтування? Так, до нас приїздили вже п’ять кардіохірургів із різних центрів. І приїжджав хірург зі світовим ім’ям, один із кращих кардіоторакальних хірургів Австралії Девід Маршман (David Marshman). Він високо оцінив наші напрацювання та обіцяв спробувати застосувати нашу методику у себе на батьківщині.

Автор: Олександр Бабляк, кардіохірург, доктор медичних наук, керівник Центру кардіохірургічної допомоги "Добробут"

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