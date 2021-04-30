Завідувачка одного із секторів районної адміністрації в Харкові вимагала щомісячний хабар у підприємця. Його бізнес стосувався роздрібної торгівлі. Проте бізнесмен реалізовував товар без дозвільних документів.

Щомісячна "плата" чиновниці становила 2,5 тисячі гривень. Загалом вона отримала 7, 5 тисяч гривень від підприємця. До теми Вимагав 5 тисяч доларів хабаря: на Київщині затримали керівника пансіонату Що відомо про хабарницю Завідувачка одного з секторів адміністрації Слобідського району Харківської міської ради дізналась, що підприємець торгує продуктами без відповідних документів.

Вона натиснула на бізнесмена – вона зазначила, що не зважатиме на відсутність дозволу, якщо отримуватиме певну суму щомісяця.

Підприємець платив чиновниці хабарі впродовж 3 місяців.

Потім він звернувся до правоохоронців та повідомив їм про чиновницю-хабарницю.

Отримані хабарі / Фото Харківської обласної прокуратури 29 квітня поліціейські провели обшук в її квартирі та машині.

Там виявили понад 30 тисяч готівкою та чорнові списки ймовірних "платників".

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо арешту вилученого майна.

Відкрито кримінальну справу за фактом отримання неправомірної вигоди посадовою особою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Актуально Харківська суддя викрила колегу на хабарі, а тепер її переслідує ДБР, – ЦПК

Затримання чиновниці, яка вимагала хабарі / Фото Харківської обласної прокуратури