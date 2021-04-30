Захотіла бути в долі: чиновниця в Харкові дозволила незаконну торгівлю за хабар – фото
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Завідувачка одного із секторів районної адміністрації в Харкові вимагала щомісячний хабар у підприємця. Його бізнес стосувався роздрібної торгівлі. Проте бізнесмен реалізовував товар без дозвільних документів.
Джерело:Харківська обласна прокуратура
Щомісячна "плата" чиновниці становила 2,5 тисячі гривень. Загалом вона отримала 7, 5 тисяч гривень від підприємця.
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Що відомо про хабарницю
- Завідувачка одного з секторів адміністрації Слобідського району Харківської міської ради дізналась, що підприємець торгує продуктами без відповідних документів.
- Вона натиснула на бізнесмена – вона зазначила, що не зважатиме на відсутність дозволу, якщо отримуватиме певну суму щомісяця.
- Підприємець платив чиновниці хабарі впродовж 3 місяців.
- Потім він звернувся до правоохоронців та повідомив їм про чиновницю-хабарницю.
Отримані хабарі / Фото Харківської обласної прокуратури
- 29 квітня поліціейські провели обшук в її квартирі та машині.
- Там виявили понад 30 тисяч готівкою та чорнові списки ймовірних "платників".
- Наразі правоохоронці вирішують питання щодо арешту вилученого майна.
- Відкрито кримінальну справу за фактом отримання неправомірної вигоди посадовою особою.
- Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.
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Затримання чиновниці, яка вимагала хабарі / Фото Харківської обласної прокуратури
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