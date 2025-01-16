Величезні масштаби: скільки насправді військових бере участь у війні з обох боків

Днями президент Зеленський озвучив, що з боку Росії воює в Україні орієнтовно 600 тисяч солдатів, а чисельність української армії становить 880 тисяч військових. Під цими цифрами маються на увазі ті бійці, які безпосередньо залучені до бойових дій на фронті.

Про це в етері 24 Каналу зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, пояснивши, що 880 тисяч осіб, про які заявив Зеленський – це в цілому вся армія, куди входять також ВУЗи, ТЦК, тилові бригади й ті, які розміщені на північному кордоні України, де не ведуться активні бойові дії.

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До складу армій входить низка формувань

Загалом, зі слів Тимочка, до Нацгвардії України, ЗСУ та ДПСУ залучено понад 1 мільйон людей, але участь у війні по лінії фронту веде зовсім інша кількість військових.

Стосовно 600 тисяч російських солдатів, він зауважив, що якщо мається на увазі ті, які залучені до бойових дій в Україні, то треба не забувати, що за межами України в прикордонних областях також перебувають російські війська, які доєднанні до системи логістики, прикриття і т.д.

Вони, напевно, до цієї кількості не враховані. Вони надають авіаційну, протиповітряну підтримку. В будь-який момент вони можуть бути залучені до ведення бойових дій,

– озвучив Тимочко.

З його слів, невідомо, чи враховані ті російські солдати, що ведуть бої на Курщині. Ймовірно, що ні. Це ще 60 тисяч осіб, додатково ще 50 тисяч займаються обслуговуванням військ, що на передовій.

Путін збільшив чисельність армії

Голова Ради резервістів Сухопутних військ наголосив, що російська армія становить понад 2 мільйони осіб особового складу. В Росії згідно з указами Путіна декілька разів збільшували чисельність армії.

До широкомасштабного вторгнення Росія мала 1,2 мільйона військових, а в цілому армію до 2 мільйонів, зараз військових має понад 2 мільйони, а от скільки ще інших військових структур – складно сказати,

– озвучив Тимочко.

Ведення війни вимагає значних ресурсів і витрат

Росіяни в Україні залучають не тільки армію, а й парамілітарні об'єднання, а це, зі слів Тимочка, десятки тисяч осіб, зокрема найманці, приватні військові компанії, козачі формування, тероборона, Росгвардія, іноземні легіони (війська з КНДР).

До 3 мільйонів тільки людей у військовій формі залучені до боїв. Це величезні масштаби, ресурси, фінансові витрати, об'єми переміщення боєкомплекту та особового складу, надзвичайно складні механізми управління,

– зауважив Тимочко.

Все це передбачає значне навантаження та фаховий рівень людей, які з обох боків займаються залученням військ до бойових дій. Якщо в Росії щодо цього необмежені ресурси, то Україна, зі слів Тимочка, мусить організовувати протидію ворогу в умовах жорсткої економії, нестачі особового складу в умовах обмеженої кількості озброєння та внутрішньополітичних процесів, які він вважає деструктивними.