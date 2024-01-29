Чи має Україна мільйонну армію: Зеленський назвав точну цифру бійців

Президент України Володимир Зеленський відповів, скільки людей служить в українській армії. За його словами, йдеться про 880 тисяч осіб.

У розмові з німецьким телеканалом ARD Володимир Зеленський заявив, що Україна має мільйонну армію, наголосивши, що наразі в країні працює близько 30 мільйонів людей. Про це інформує 24 Канал з посиланням на інтерв'ю на ютуб-каналі Офісу Президента.

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"У нас мільйонна армія"

Важливо, що президент також спробував відповісти, скільки людей виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення. За його словами, точну кількість біженців визначити складно, але цифра коливається від 6,5 до 7,5 мільйонів.

У нас 880 тисяч (військових – 24 Канал). У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 мільйонів людей зараз, зараз конкретно 30 мільйонів людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу,

– заявив глава держави.

Водночас Зеленський зазначив, що кожен громадянин нашої держави, який залишається на своєму місці, захищає не лише Україну, а й весь європейський континент та світову безпеку.

"Тому ми говоримо про всіх людей хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях", – сказав він.

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Ексміністр оборони нашої держави заявляв, що діяльність сектору безпеки й оборони забезпечує близько 1 мільйона людей. За його словами, йдеться про різні військові структури.

Крім того, влітку 2022 року Олексій Резніков уточнював, що Збройних Сил України мобілізували близько 700 тисяч військовозобов'язаних осіб після 24 лютого 2022 року.

Зазначимо, що українська армія за результатами 2023 року посідає 18 місце у рейтингу світових армій від Global Firepower. Важливо, що раніше ми були на 15 місці, а перед початком повномасштабного вторгнення – на 25.