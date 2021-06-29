Чисельність Збройних сил України може зрости: ВР ухвалила за основу закон Зеленського
Джерело:Верховна Рада
Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт Президента України Володимира Зеленського №5558. Відтак чисельність Збройних сил може зрости.
Підтримали документ 320 парламентаріїв. Відповідний закон рекомендував схвалити парламенту комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
До теми Чисельність ЗСУ можуть збільшити до 261 тисячі військових
Як зросте кількість ЗСУ
Лави Збройних сил України, згідно з законом, зростуть до 261 тисячі осіб. З них військовослужбовцями є 215 тисяч.Нагадаємо! Відповідно до чинної редакції закону, ЗСУ містять 250 тисяч осіб, зокрема 204 тисячі військових.
У пояснювальній записці до документа мовиться, що реалізація цього законопроєкту потребує додаткових видатків з Держбюджету.
За словами міністра оборони Андрія Тарана, ухвалення законопроєкту №5558 створює і забезпечує функціонування окремого роду сил – територіальної оборони, а також розвитку спецоперацій руху опору. Закон планують ввести у дію з 1 січня 2022 року.
Збільшення кількості осіб в ЗСУ: що відомо
- Наприкінці травня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс відповідний закон до парламенту.
- Документ пов'язаний з проєктом №5557 про основи національного опору.
- Згідно з документом, передбачене створення територіальної оборони України. Як відзначив очільник комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич.
- Задля цього у 2022 році потрібно майже 2,5 мільярди гривень, а наступні 2 роки – ще по 718 мільйонів гривень.