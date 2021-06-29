Чисельність Збройних сил України може зрости: ВР ухвалила за основу закон Зеленського

29 червня 2021 , 17:51
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Джерело:

Верховна Рада

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт Президента України Володимира Зеленського №5558. Відтак чисельність Збройних сил може зрости.

Підтримали документ 320 парламентаріїв. Відповідний закон рекомендував схвалити парламенту комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

До теми Чисельність ЗСУ можуть збільшити до 261 тисячі військових

Як зросте кількість ЗСУ

Лави Збройних сил України, згідно з законом, зростуть до 261 тисячі осіб. З них військовослужбовцями є 215 тисяч. 

Нагадаємо! Відповідно до чинної редакції закону, ЗСУ містять 250 тисяч осіб, зокрема 204 тисячі військових.

У пояснювальній записці до документа мовиться, що реалізація цього законопроєкту потребує додаткових видатків з Держбюджету.

За словами міністра оборони Андрія Тарана, ухвалення законопроєкту №5558 створює і забезпечує функціонування окремого роду сил – територіальної оборони, а також розвитку спецоперацій руху опору. Закон планують ввести у дію з 1 січня 2022 року.

Збільшення кількості осіб в ЗСУ: що відомо

  • Наприкінці травня 2021 року президент Володимир Зеленський вніс відповідний закон до парламенту.
  • Документ пов'язаний з проєктом №5557 про основи національного опору.
  • Згідно з документом, передбачене створення територіальної оборони України. Як відзначив очільник комітету з питань національної безпеки Олександр Завітневич.
  • Задля цього у 2022 році потрібно майже 2,5 мільярди гривень, а наступні 2 роки – ще по 718 мільйонів гривень.
Автор: Анастасія Мигидюк