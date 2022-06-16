Чіткої цифри переданої зброї ніхто не скаже, – Костенко оцінив результат від "Рамштайн-3"

Вчора відбулося засідання контактної групи з оборони України "Рамштайн-3". За результатами зустрічі прийняли рішення про передачу нашій державі більшої кількості озброєння.

Однак, точну кількість переданої зброї ніхто не скаже. Про це 24 каналу сказав Роман Костенко, нардеп та секретар комітету ВР з нацбезпеки.

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Результати зустрічі "Рамштайн-3"

На думку Костенка, висновки можна буде робити тоді, коли передана техніка братиме участь у бойових діях. Крім того, наразі Україні необхідно серйозно подумати, як протистояти російським розвідувальним безпілотникам "Орлан-10".

Вони справді ефективні, особливо вночі. Є таке військове прислів'я: "Хто бачить вночі, той і перемагає",

– пояснив спікер.

Проте українські захисники успішно їх збивають, зокрема, завдяки зброї західних партнерів. Ба більше, сучасні системи дають змогу глушити відеосигнал цих безпілотників. Відтак, росіяни не зможуть завдавати ударів, адже неможливою буде передача координат режимі онлайн.

Що відомо про зустрічі "Рамштайн"

У межах засідання обговорюють підтримку України у війні з Росією. Метою є задоволення нагальних потреб держави у боротьбі з агресором.

Перша зустріч, до якої приєдналися 40 країн, відбулася 26 квітня у Німеччині. За її результатами Україні вирішили надати обладнання для самооборони на загальну суму понад 5 мільярдів доларів.

Онлайн-зустріч "Рамштайн-2" відбулася 23 травня. До неї долучилися представники ще 4 країн світу.

Третя зустріч відбулася у штаб-квартирі НАТО (Брюссель). Вона об'єднала міністрів оборони понад 55 країн.

Ключовим результатом засідання "Рамштайн-3" стало надання Україні військової допомоги від: США, Польщі, Словаччини, Нідерландів, Канади та Німеччини. Мовиться про 155-міліметрові гармати, ракетні системи HIMARS, протикорабельні системи Гарпун, гелікоптери, артилерію та реактивні системи залпового вогню.

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