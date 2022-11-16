Як розставити всі крапки над "і" щодо інциденту з ракетами у Польщі
Росіяни здійснили наймасштабнішу масовану атаку по критичній інфраструктурі України 15 листопада. Щоб дізнатися, чиї ж насправді уламки ракет впали на території Польщі у ході нападу, необхідно дочекатися експертних висновків.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, наразі немає достатньої інформації, щоб формувати остаточні висновки,. Однак всі докази є на місці падіння ракет.
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Уламки обох ракет ймовірно можуть бути знайдені на місці
Юрій Ігнат пояснює, що робити передчасні висновки щодо того, кому належать ракети, що впали у Польщі, немає сенсу. Потрібно просто дочекатися результатів експертизи й тоді всі крапки над "і" буде розставлено.
Уламки від ракет можуть належати як Росії, так і Україні. Або ж узагалі обом сторонам.
У будь-якому випадку, у тому, що сталося, винна лише Росія, наголошує Юрій Ігнат. Саме вона напала на Україну.
Йшов серйозний потужний протиповітряний бій. Ми відбивали агресію, російські ракети, які летіли на наших громадян, на нашу інфраструктуру. І зрозуміло, що все робили для того, щоб захистити наших громадян,
– каже речник.
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Латвія пропонує, щоб НАТО закрило небо над деякими районами Західної України
- На тлі масованих ударів Росії та падіння кількох уламків ракет у Польщі, Латвія запропонувала НАТО розширити свій протиракетний щит. Мовиться про те, щоб закрити ним частину Заходу України.
- Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс стверджує, що щит зокрема потрібен, коли Альянс збереться для переговорів на авіабазі Рамштайн у Німеччині. Він також додав, що Путіна може "підбадьорити" такий прояв слабкості, як мовчання НАТО щодо випадку в Польщі.
- Артіс Пабрікс запевняє, що Альянс просто повинен втрутитися та посилити українську повітряну оборону. І додає, що, якби не було війни, яку розв'язала Росія, питань про те, кому належать уламки ракет, узагалі не було б.
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